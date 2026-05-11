El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial cuáles son los plazos que todos los interesados en renovar su licencia de conducir en mayo deben considerar y respetar para poder llevar a cabo el trámite sin inconvenientes. Cuando estos períodos se pasen por alto, el documento quedará automáticamente inválido para el trámite de renovación, por lo que se necesitará iniciar desde cero la gestión para poder obtener uno completamente nuevo y circular legalmente en el estado. La renovación tan sólo está permitida dentro del año previo a que expire el carné de conducir y durante un máximo de dos años después de que haya caducado. Esto significa que en mayo 2026 ya no pueden renovar quienes tengan carnés vencidos antes de mayo 2024. “Renovar tu licencia en cualquier momento dentro del periodo permitido no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”, se explica. No obstante, aquellos documentos que permanecieron caducados durante dos años o más tiempo dejan de calificar para esta gestión y deben actualizarse desde cero, como si nunca se hubieran gestionado en primer lugar. En caso de tener que solicitar un original, también se exigirá la aprobación de una evaluación de conocimiento y de visión, así como el completar un curso previo a la licencia y aprobar el examen de conducción. De acuerdo con las autoridades, las sanciones por cometer este tipo de infracción están sujetas al tiempo de caducidad de la licencia: Los detalles para gestionar de cero este documento y evitar multas pueden encontrarse clicando aquí.