Por qué se rebelaron los diputados de Córdoba y denunciaron reuniones en Recoleta

Enterado de la reunión que se estaba realizando en un departamento de la Recoleta Miguel Angel Pichetto se ofuscó especialmente con la participación de Federico Sturzenegger. Lo puso alertó Nicolás Massot a quien puso sobreaviso el presidente del PRO de Córdoba, el diputado Oscar Agost Carreño que se retiró abruptamente de esa cita, incómodo con el lugar y los interlocutores que discutían detalles de la ley ómnibus.

Otro cordobés, el schiarettista Carlos Gutiérrez que es el segundo de Pichetto, es decir vicepresidente del bloque Hacemos Coalición Federal, denunció públicamente que se había dado marcha atrás con los acuerdos alcanzados entre La Libertad Avanza y seis gobernadores. La Mediterránea pedía garantías para el bioetanol y aparentemente estaba todo pactado.

"Nuestras disidencias están puestas por escrito y firmadas, son cosas que nuestros gobernadores y nosotros, diputados, queremos discutir en el recinto" planteó Agost Carreño, uno de los legisladores que con su firma dio vía libre al dictamen de comisiones para que la Ley Bases pueda ser tratada por el pleno de la Cámara de Diputados. Sin su firma, sin la de Massot o la del tucumano peronista Agustín Fernández, el Gobierno no podría convocar a sesión.

Oscar Agost Carreño junto a Móniva Fein y Maximiliano Ferraro que no acompañaron el dictamen

Ante las sospechas generadas por la reunión, Pichetto salió a negar su participación. "No estuve ni estaré en ninguna reunión fuera del Congreso, eso lo aprendí", le dijo a El Cronista preocupado por aclarar que ni siquiera estaba enterado del evento en Barrio Norte. A través de las redes sociales indicó también que "las reuniones que mantuve en relación a la ley ómnibus se han realizado de manera pública, en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados. No tuve ni tendré ninguna reunión con el Sr Sturzenegger porque no es funcionario de este gobierno" señaló un día después de haberle pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, que "deje de apretar gobernadores".

Si bien los diputados saben que el proyecto puede modificarse en el recinto hasta el momento de la votación -con ese argumento Pichetto intentó calmar al bloque propio- los cordobeses se sorprendieron por los cambios al borrador. También generó malestar la embestida contra los diputados del ministro de Economía Luis Caputo. Además este jueves hubo un anuncio que en Casa Rosada dirigieron especialmente hacia los gobernadores: la creación de una fiscalía para investigar la corrupción entre funcionarios. Apunta, más que nada, a las provincias.

Pacto con gobernadores

Gustavo Saenz y Martín Llaryora, a derecha e izquierda de Guillermo Francos, negociaron por el bioetanol

El lunes los ministros de Desarrollo Productivo de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Jujuy y la peronista Tucumán inviaron una carta al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, con el detalle de los puntos a cambiar en la ley ómnibus según habían conversado. Expresamente se indicó que era "la voluntad de las provincias firmantes" del dictamen parlamentario incluir esos pedidos.

Agost Carreño admitió en una charla con Futurock que el secretario parlamentario lo convocó a una reunión fuera del Congreso para intentar sesionar este jueves. La oposición dialoguista que habilitó el dictamen había pedido en cambio más tiempo, sesionar -como ocurriría- la semana próxima y mientras tanto emprolijar el proyecto e informar los detalles a sus pares que no participaban de las negociaciones.



Sin embargo, al llegar al encuentro, el cordobés del PRO se topó con que no todos los presentes eran parlamentarios. "Fui a una de las reuniones. Cuando ví quiénes estaban ahí, qué punteo estaban haciendo, me retiré", reveló e insistió en que "no vamos a ir a ninguna reunión que no sea con las autoridades de la Cámara".

Cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado. — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) January 25, 2024

Algo parecido denunció en redes sociales Gutiérrez, el hombre más cercano a Juan Schiaretti. "Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado", expresó el diputado que calificó la situación como "grave".

El grupo ahora está más cerca de acompañar el dictamen de minoría de la Coalición Cívica que el firmado a pedido del gobierno nacional. O defender sus disidencias en la votación en particular como manifestó Pichetto, presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal. No logró convencerlos el vicejefe de gabinete José Rolandi que ayer estuvo en Congreso con los más flexibles al diálogo.