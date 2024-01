Las razones del PRO para apoyar la mega norma de LLA pese a las fricciones: qué dice Macri

El bullrichista Damián Arabia no pudo con su genio. Obediente con su jefa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no cuestionó en ningún momento la Ley Bases que envió el Poder Ejecutivo y cada vez que habló en público solo fue para elogiar a Javier Milei y su particular sistema de decisiones. Pero se ve que hoy ya no pudo más, y posteó en X un " Habemus quorum " con un video que lo tiene a él mismo festejando que alcanzaron los 130 diputados para sesionar y haciendo un paneo de las reacciones en la bancada del PRO.

"Declará abierta la sesión Martín", dice en voz muy fuerte Cristian Ritondo, presidente del bloque. "Martín, Martín, declará abierta la sesión", se desgañita otra diputada, la experta secretaria parlamentaria, Silvia Lospennato. "Martín, Martín, declará abierta", más abajo le insiste Silvana Giudici. Todos los diputados del PRO diciéndole a los gritos desde sus bancas al presidente de la Cámara, Martín Menem, lo que tenía que hacer.

Arabia pudo no haber posteado ese video donde expuso al riojano en una verdadera "herejía" legislativa. No hay nadie en la política que ignore que apenas alcanzado el número en una sesión agitada, donde cualquiera puede levantarse de su banca y frustrar el debate, urge declarar abierta la sesión. Pero el diputado bullrichista lo hizo. ¿Por qué?

"No le pregunté, pero supongo que está cansado de aguantar a Milei y su gente. Sin el PRO esto no llegaba al recinto. La ayuda que le dieron a un Gobierno ajeno es inédita en la historia de la democracia . Y ellos, en lugar de agradecerles, los maltratan", afirma una diputada radical a El Cronista.



La dirigente aún tiene confianza en que algo parecido a Juntos por el Cambio se puede dar en el futuro. "De hecho, JxC está activa donde gobernamos, porque donde ganó el radicalismo o el PRO, fue en coalición", asegura.





Pocos meses antes se imaginaban oficialistas

Dar gobernabilidad a gobierno ajeno es el intríngulis que vive y debate el PRO todos los días. Pocos meses antes se imaginaban en el poder. Cuando se alinearon con Milei esperaban ser cogobierno. En determinado momento se conformaban con presidir la Cámara de Diputados. Pero el líder de La Libertad Avanza ganó, se acomodó en el poder, y solo le dio espacio a los que él quiso, donde quiso.

La bancada del PRO vive este momento con un sabor agridulce. La vorágine les impidió cualquier duelo. Y aunque los líderes del partido que ya tiene 20 años no están pasando por un buen momento entre ellos (en un caso el diálogo fue cortado con un exabrupto verbal), tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dieron las instrucciones a sus diputados para que hagan todo lo necesario para sacar la ley adelante.

Es el caso de la diputada María Eugenia Vidal, aunque claro que no necesitó consultarlo con nadie. La exgobernadora bonaerense expresó que " no voto esta ley para darle gobernabilidad al Gobierno, sino porque la trabajé mucho, la conozco y creo que está bien ". También porque "el Gobierno que fue votado hace 60 días la necesita" y -finalmente- porque "incluyeron cosas buenas que pedimos nosotros".

Por ejemplo, "educación esencial, fin de la jubilación de privilegio para Presidente y vice y sacaron cosas con las que no acordábamos como más retenciones o un cambio en la ley de pesca, muy perjudiciales". Para Vidal "todavía falta, pero es un primer paso. Y así será mi posición, ley por ley, y con seriedad".





Dónde se paran Macri y los macristas frente a la Ley ómnibus

Otro de los 37 diputados del PRO, también con experiencia de gestión reconoció ante este diario que "me da un poco de bronca que sean tan limitados nuestros colegas de LLA", pero "si esto no sale bien, los argentinos van a sufrir más. Y creo que tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo".

Un diputado que fue ministro, y que ante este diario se definió "macrista de Macri", no está demasiado conforme con el trato personal, pero "peor sería estar con los K, que ya demostraron que son un desastre". Analizó que "muchas alternativas no hay, es verdad que ya no hay plata". Y destacó que "Mauricio nos dio un mensaje al inicio de la reunión de bloque que hicimos ayer y, además de felicitarlo a Cristian (Ritondo) y a todos los demás por el trabajo, dijo que el PRO está recuperando su esencia al trabajar sin mezquindades por el país, más allá de no ser gobierno".