El Gobierno aceptó límites en las facultades delegadas y espera la respuesta de los gobernadores de Juntos

El Gobierno envió el nuevo documento de la ley ómnibus con decenas de los cambios que habían pedido los bloques opositores dialoguistas para aprobar los puntos claves del megaproyecto . El nuevo texto fue recibido por los sectores parlamentarios en la noche del domingo y se encuentra en estudio por parte de los equipos técnicos. Ante esto, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio acordaron reunirse mañana a la tardenoche para sentar una postura común y bajar la línea final a sus diputados.

Según el análisis preliminar del texto al que tuvo acceso El Cronista, el oficialismo acordó concesiones en diversos puntos. Entre ellos están la eliminación de facultades delegadas en materia fiscal y previsional y la quita del artículo sobre transferencia de activos del FGS al Tesoro, haciéndose solamente la consolidación de deuda.

Las concesiones del Gobierno para sesionar el martes

En el bloque de La Libertad Avanza (LLA) miran el calendario y ven que el mes de febrero comenzará el jueves, dentro de apenas 72 horas. El mandato imperativo del presidente Javier Milei a sus alfiles es que enero finalice con la media sanción de la ley ómnibus en Diputados, aunque desde el propio oficialismo admiten que era necesario negociar y ceder en diversas medidas para que los bloques opositores dialoguistas contribuyan al número para aprobar la mayor cantidad de artículos.

El Gobierno dio un primer paso para acelerar las tratativas el viernes pasado cuando decidió la quita del capítulo fiscal, que abarcaba reformas sobre retenciones y movilidad jubilatoria; las cuales eran fuertemente resistidas por una gran parte de los diputados dialoguistas y los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC).

Este gesto fue bien recibido por sus pares de la oposición, pero todavía restaban más modificaciones en otros capítulos del proyecto.

Al cierre de este domingo, el oficialismo envió a estos sectores un documento con el (presunto) texto final, con cambios que se le habían requerido al presidente de Diputados, Martín Menem, durante reuniones celebradas en su despacho el martes y jueves pasado . "Debería haber cambios en cuestiones claves", indicaba horas antes de este suceso un importante alfil parlamentario opositor, dando a entender que otra cesión del Gobierno podría dar lugar a la aprobación de una gran parte del articulado.

Según el texto al que tuvo acceso El Cronista, el Gobierno mantuvo la disposición por privatizar la mayoría de las empresas públicas, exceptuando a YPF, y generando una normativa específica para el Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, que sólo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

El oficialismo también resignó facultades delegadas y bajó de 11 a 7 emergencias, tal y cómo lo habían requerido desde la Unión Cívica Radical. Por otro lado, se excluyó de las facultades de disolución a las empresas públicas, universidades, y entidades cómo el INTA y el Conicet. Entre otra de las modificaciones que se pudieron percibir, también se quitó el artículo de derogación de la incompatibilidad tras ser funcionario de la CNV (conocido como puerta giratoria de salida).

Los gobernadores también buscan influenciar un cambio en los apartados que afectan a las distintas economías regionales . Los mandatarios de las provincias que fabrican biodiesel y bioetanol esperan que el oficialismo introduzca cambios en la desregulación inserta en la ley ómnibus, lo mismo los diez gobernadores en donde se explotan hidrocarburos.

Según trascendió, el Gobierno se disponía a presentar las modificaciones pertinentes, aunque estos sectores no estaban tranquilos hasta que los cambios se materializaran. Al cierre de esta edición, la letra chica de todas estas cuestiones estaba en análisis de parte de los equipos técnicos.

Los nueve gobernadores y el jefe de Gobierno porteño de la coalición ya acordaron reunirse por la tarde del lunes para acordar si aceptan todos los cambios y movilizan definitivamente la Ley Bases. Todavía no estaba confirmado si funcionarios del Ejecutivo nacional iban a apersonarse en ese mitin. En tanto, el bloque de La Libertad Avanza se reunirá a las 15 para analizar la estrategia parlamentaria.

Milei y sus negociadores designados habían perdido credibilidad a los ojos de los gobernadores. Luego del dictamen de mayoría aprobado en el plenario de comisiones de Diputados, el oficialismo divulgó el texto final en el que no estaban los cambios que se habían consensuado horas antes.

Tras hacer valer su número con la quita del capítulo fiscal, los bloques opositores advierten que en estas horas se determinará si del Gobierno sale un proyecto desguazado o uno consensuado .

Si no median contratiempos, los libertarios querrán hacer mañana el llamado a sesión para que los diputados concurran mañana al recinto. La jornada parlamentaria será una de las más extensas de la que se tenga registro, no por la duración de las exposiciones sino porque habrá que votar cada uno de los artículos en particular. Ante eso, se estudia la posibilidad que cada cierta cantidad de horas se llame a un cuarto intermedio para que los legisladores puedan descansar y concurrir al día siguiente al recinto.