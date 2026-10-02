Ley de Tierras: un diputado de LLA busca remover a Juan Grabois de su banca tras los incidentes en el Congreso.

Los diputados nacionales Sergio Capozzi y Silvana Giudici, de Provincias Unidas y La Libertad Avanza, respectivamente, presentaron sendos proyectos de ley, para buscar la remoción de su par de Unión por la Patria Juan Grabois.

La solicitud sucede a raíz de los insultos, gritos y agravios que dirigió a otros legisladores en el escandaloso plenario de comisiones que tuvo lugar en el anexo de la Cámara baja.

Los incidentes con Juan Grabois en el Congreso

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, en la que se inició el tratamiento del proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”, el líder de Patria Grande le dijo “tontita” a Juliana Santillán y “facho de mierda” a Carlos Zapata

Grabois reaccionó contra el oficalismo por la discusión sobre la Ley de Tierras.

También se enfrentó verbalmente a centímetros de distancia con Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes también provocaron al legislador peronista con insultos y agresiones. Como consecuencia de estos incidentes de violencia verbal, el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, dio por concluido el plenario de manera abrupta este martes.

Los proyectos presentados para remover a Juan Grabois

A raíz de estos hechos, Capozzi propuso un procedimiento disciplinario contra Grabois para considerar su exclusión en los términos del artículo 188 del Reglamento de la Cámara baja y de acuerdo a las atribuciones conferidas al Congreso en el artículo 66 de la Constitución Nacional. En la misma sintonía se pronunció Giudici, quien remarcó las “expresiones injuriosas y descalificativas” de su colega de UxP y pidió su salida por “desorden de conducta”.

A su turno, Capozzi se inclinó por designar por parte de la Presidencia de la Cámara baja una comisión especial de cinco miembros que “deberá investigar los hechos, determinar su entidad y formular una recomendación fundada sobre la procedencia de la exclusión solicitada o de otra medida disciplinaria, dentro de los 30 días corridos de su constitución”.

La solicitud de exclusión del diputado rionegrino “se apoya en la posible concurrencia de varios elementos: aproximaciones físicas confrontativas, necesidad de intervención de otros legisladores, reiteración de agravios personales, rechazo de una oportunidad de rectificación y persistencia del conflicto hasta la terminación del plenario”. “De acreditarse esa secuencia, la cuestión excedería una expresión aislada o un intercambio verbal ocasional. La Cámara debería valorar una conducta sostenida y su incidencia concreta sobre la continuidad del trabajo parlamentario”, indicó.

Por su parte, Giudici solicitó la exclusión de Grabois “por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, en base a los hechos acaecidos el 30 de septiembre, en el cual expresó agravios de forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y descalificativas, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de las comisiones”.