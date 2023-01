A dos años y medio de la sanción de la actual Ley de Alquileres, los legisladores buscan una solución consensuada para cambiar la medida que provocó una fuerte distorsión en los precios y que provocó enojo tanto en los inquilinos como en los propietarios de los inmuebles.

Desde que se aprobó esta polémica medida, son más de 30 los proyectos que llegaron al Congreso para modificar esta legislación, pero ninguno logró en Diputados el consenso del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Ambos tienen posturas muy contrapuestas sobre cuál será la solución.

Con la última sesión de 2022 caída justo cuando se iba a tratar el tema, el Parlamento recién podrá revisar los dictámenes en marzo de este año ya que no será un tema que se incluya en extraordinarias. Según las mediciones de consultoras privadas, el aumento desde junio de 2020 llegó a más de 300% para los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, muy por arriba de la inflación.

Alquileres baratos en Gran Buenos Aires: cuáles son los barrios con más oportunidades y cuáles los más caros



La venganza de los inquilinos: lanzan una web para denunciar a las inmobiliarias



El dictamen que pasó la instancia de las comisiones es el que apoya el oficialismo en la Cámara Baja, y que mantiene la suba anual como así también el contrato por tres años. Algo que implementó el proyecto actual y es una de las principales críticas desde la oposición.

¿Qué dice la nueva ley de alquilerES?

El aumento para enero de 2023 es del 81,40% para los contratos firmados al inicio del año pasado. Un plazo de incremento que no se verá afectado por el dictamen que apoyó el FdT, el que se impuso frente al que presentó JxC y uno de la diputada Graciela Camaño.

Ley de alquileres: qué dice el dictamen, cuándo se discutirá y cuáles son las críticas de la oposición

"Cuando se acelera la inflación, aumenta la velocidad de los contratos. Se hace un contrato de un año, ni siquiera de dos. Y se aceleran las cláusulas de ajuste. Las paritarias se abren dos o tres veces al año. Lo mismo debería pasar con los alquileres", señaló el diputado opositor Martín Tetaz, uno de los principales críticos de la ley, en diálogo con Radio Mitre.



Las críticas desde el liberalismo y desde JxC vienen más ligadas a subir la oferta de propiedades y a relajar los controles sobre la fijación de precios en las propiedades, algo que podría afectar a los inquilinos si la inflación continúa cerca del 100%.

¿Cómo se actualiza el alquiler con la nueva ley?

"El kirchnerismo te dice que la ley es perfecta pero no se cumple, lo mismo que te decían en pandemia. Dicen que ninguno de los contratos se registró en AFIP, y proponen más sanciones. No vuelve atrás con los tres años. No le da libertad a las partes para arreglar la cláusula de ajuste. En estas leyes tenés que tener equilibrio entre propietarios e inquilinos", detalló Tetaz desde el bloque opositor.



"Las paritarias se abren dos o tres veces al año. Lo mismo debería pasar con los alquileres", aseguró Tetaz.

Desde el Colegio de Profesionales Inmobiliarios (CPI) de la Ciudad, sostuvieron que están "a la espera de novedades, mientras no se avance con la reforma de la Ley, las perspectivas para el mercado no son buenas". Al menos habrá que esperar dos meses más para esta modificación que se espera desde hace más de un año.

"Estimamos que durante el primer semestre del año la oferta de unidades en alquiler seguirá cayendo. Por su parte, la segunda mitad de 2023 nos enfrentará a subas aún mayores a las actuales", describieron por el vencimiento de los actuales contratos que dispararán renovaciones con un muy alto ajuste.