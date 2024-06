Catorce gobernadores se alinean con el Gobierno para revivir Ganancias: cuántos votos aportan

En la antesala de la última batalla legislativa por la Ley Bases y su paquete fiscal, el poroteo para definir si el Gobierno cuenta o no con los votos para revertir el veto del Senado se prolongó a lo largo de toda la jornada. Los números volaron entre la Casa Rosada, Olivos, el Congreso y Uspallata con un panorama mucho más ajustado de lo que La Libertad Avanza esperaba.

En rigor, no hay posiciones absolutas aún dentro de los bloques que comandan los principales aliados con los que cuenta hoy el Gobierno. Durante las últimas semanas, 16 gobernadores -de los más diversos colores- pasaron por la Casa Rosada. Y aunque muchos de ellos se llevaron compromisos de transferencias de obra pública y hasta la promesa de financiar algunos de los proyectos incompletos, desde el Gobierno no pudieron alinear al 100% de los jefes provinciales en torno a los artículos clave en la sesión que arranca hoy a las 12.

Sin embargo, ya cuentan con un volumen sustancial de respaldo político para los artículos que más les importa. Según un sondeo que hizo El Cronista, hoy el Gobierno llega a su día de definiciones cuenta con el visto bueno de 14 gobernadores para recuperar Ganancias y suma uno más cuando se trata de Bienes Personales , los proyectos tributarios que el Senado bajó y necesita para fondearse y cumplir con parte de los recursos federales comprometidos a través de la coparticipación.

En esa lista que engloba a más de la mitad de las provincias, se incluye a nueve de los diez mandatarios de Juntos por el Cambio - el único que se opone a reinstalar la versión de Ganancias de Diputados es el chubutense Ignacio Torres - a los que se suman los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba) más los provinciales Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Saenz (Salta).

Lo de Torres tiene su razón de ser: de darse marca atrás con la cancelación del Senado, se reincorporaría la versión de Diputados que no cuenta con el 22% diferenciado para los salarios patagónicos. En concreto, afectará a una porción importante de los trabajadores petroleros de su provincia y por eso el mandatario del PRO se alinea, en esa cuestión, con el resto de los gobernadores de la región. En los otros dos puntos, acompaña la postura del resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio.



Si alinean a su tropa legislativa, ofrecen un volumen político de 56 bancas, poco más del 40% de los votos que precisa el Gobierno para sacar adelante por mayoría simple ambos tributos , al margen del debate judicial que se abrirá a posteriori sobre la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional.

En la lectura política del legislador cordobés Oscar Agost Carreño (Hacemos), la interpretación política de las y los diputados legitima la votación más allá de las bibliotecas jurídicas. Esta es la teoría que abonan los negociadores del Gobierno: darle volumen transversal a la votación para contrabalancear los argumentos judiciales. La Corte Suprema ya se pronunció en el pasado sobre la no judicialización de los actos políticos. A eso apuestan desde La Libertad Avanza.

Así y todo, y sumando la totalidad de las bancadas aliadas a los libertarios, en los poroteos que circulan ayer de manera informal, s e proyecta que las y los diputados dialoguistas de las provincias del sur se abstendrían o se ausentarían para no votar la restitución del impuesto . Muchos de ellos ya se habían manifestado de igual forma en abril durante la primera votación. Por eso el panorama es favorable a la Ley Bases pero ajustado en lo que refiere al paquete fiscal, en particular, Ganancias.

Ayer por la mañana, algunos de los gobernadores se dieron cita en la sede porteña de Gobierno, con Jorge Macri como anfitrión. Allí estuvieron Leandro Zdero (Chaco), Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

Aunque el santafesino Maximiliano Pullaro no fue de la partida, desde su entorno confirmaron a El Cronista que se alinea con el resto de los mandatarios de Juntos -salvo Torres- en la recomposición del paquete fiscal original. Una postura similar tendría el correntino Gustavo Valdés, también ausente en el marco del caso Loan que sacude a su provincia.

A la salida del encuentro fue el mendocino, Cornejo, quien hizo un resumen del encuentro al referirse a los intercambios de la UCR y el PRO con otros espacios como los que comanda Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal. Con algunos de esos otros gobernadores se habían encontrado, 24 horas antes, en el Consejo Federal de Inversiones.

"Diría que estamos todos de acuerdo en que salga la legislación. Algunos tienen diferencias con Bienes Personales, otros con Ganancias, pero diferencias que no ocultan, no tapan. El lineamiento general es que estas leyes el gobierno las obtenga ", expresó Cornejo.

Respecto al tercer artículo en disputa -el 111- que una parte de los "dialoguistas" quiere revivir para analizar y eventualmente dar de baja los regímenes especiales, las posturas de los gobernadores son mucho más difusas. De hecho, según contaron desde el entorno de uno de ellos a El Cronista, el tema no se abordó en la reunión del martes en el CFI y tampoco ayer se priorizó. La gran mayoría coincide en no ponerlo sobre la mesa porque entienden que "no es el momento". Y para hacerlo se requería una mayoría de 172 votos.

"La Argentina necesita estabilizar su economía, eliminar la inflación, necesita tener reglas de claro juego para que haya competencia en distintos mercados, también necesita una intervención inteligente del Estado y después vendrán reformas otras estructurales que hay que conversar adecuadamente. Vendrá otra etapa, no creo que se termine este proceso de reforma de la economía con estas dos leyes ", vaticinó el mendocino.



Tras la reunión en Uspallata. Macri rumbeó hacia la casa de Jorge Triaca, donde hubo un almuerzo informal junto con su primo Mauricio, los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Luciano Laspina y otros referentes económicos del PRO, Nicolás Dujovne, Hernán Lacunza y el exBCRA Guido Sandleris.

Allí se conversó, más allá de la interna que atraviesa el espacio, acerca del escenario económico con foco en el tipo de cambio y el déficit. También hubo mención a la Ley Bases y el Paquete Fiscal, en términos de augurar un voto favorable, si bien reconocen que "ahí va a estar el ruido", en boca de uno de los comensales. Entre los aliados, se muestran optimistas y ya se piensa en el día después de la votación.