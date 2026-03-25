Pocos días antes de embarcar hacia Houston, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se impuso ante Axel Kicillof y Martín Llaryora, en una puja que impulsaron los mandatarios de Buenos Aires y Córdoba para redistribuir los ingresos que las provincias petroleras reciben en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos a la producción de hidrocarburos. “Dicen querer discutir una Argentina federal. Pero destruyen ese relato atacando a los verdaderos productores de la riqueza en la Argentina”, dijo Figueroa, en diálogo con periodistas durante su paso por CERAWeek by S&P Global, cumbre mundial de la industria energética que se desarrolla en esta ciudad de Texas. “Las provincias grandes quisieron apropiarse de la base imponible de las chicas”, agregó. La historia arrancó a fines del año pasado. La Comisión Plenaria de la Comisión Arbitral (Comarb, organismo que establece pautas para coordinar los regímenes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias) emitió la Resolución General Interpretativa 17, que fijó los parámetros para atribuir los ingresos del sector del Petróleo y el Gas en el momento de liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esas pautas garantizaron los derechos para las provincias en las que se extraen los recursos. Córdoba y Buenos Aires apelaron la decisión. La semana pasada, la Comisión Plenaria, conformada por las 24 provincias, lo rechazó y dejó en firme la resolución. Además de las apelantes, votaron en contra Corrientes, Jujuy y San Luis. La resolución había establecido que los ingresos deben atribuirse a la jurisdicción donde se produce la venta o se materializa la entrega, consolidando el principio de fuente. En sus considerandos, los justificó en principios como la seguridad jurídica, con criterios uniformes a aplicar “durante décadas”, para “brindar certidumbre normativa a los productores de hidrocarburos respecto al tratamiento tributario de sus operaciones”. “El establecimiento de criterios claros y estables para la atribución de ingresos en las actividades de extracción de petróleo y gas resulta fundamental para promover el desarrollo económico de las provincias productoras y estimular las inversiones en el sector hidrocarburífico, toda vez que la certidumbre tributaria constituye un factor determinante en las decisiones de inversión a largo plazo que caracterizan a esta industria, contribuyendo así al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables y al crecimiento de las economías regionales”, argumentó la Comarb.