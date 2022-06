Las metas del FMI: reservas, déficit fiscal y emisión, ¿Cómo cierra el trimestre cada una?

Este viernes el directorio del Fondo Monetario Internacional analizará las metas cumplidas del primer trimestre pero también los cambios al programa que el Gobierno negoció con el staff técnico del organismo. Algunos de los objetivos para el segundo trimestre no cumplieron con los criterios de ejecución y otros llegan con lo justo pero no habrá que recurrir a un waiver (una dispensa del FMI), sino que el equipo de Martín Guzmán apunta a flexibilizar esos criterios, a cambio de mantener las metas anuales .

Esa hoja de ruta tiene cambios justificados por el impacto de la guerra en Ucrania en los precios de la energía, aunque genera mejoras en los ingresos por commodities. El cuadro de alta inflación, sin embargo, llevó al Gobierno a reforzar ingresos para los sectores más vulnerables que hicieron que el gasto saltara 88% en mayo con el primer pago del "IFE 4".

Dólar, importación y empresas: los 5 ejes del Gobierno para equilibrar demanda y oferta

Impacto de prestaciones sociales: el gasto público primario creció 88,3% en mayo

"El relajamiento del programa responde a no complejizar aún más la transición política hasta las elecciones presidenciales de 2023", indicó un informe de la consultora Analytica enviado a sus clientes, al que accedió El Cronista. El FMI seguirá apoyando al Gobierno -a Alberto Fernández y Guzmán, en particular- para llevar adelante el programa.

Los cambios se conocerán una vez que el directorio del FMI apruebe el acuerdo alcanzado por el staff, que revisó también Kristalina Georgieva. "Las expectativas privadas pueden desordenarse aún más ante eventuales incumplimientos trimestrales que se acumularán hacia fin de año, realimentando así un contexto a priori complejo en el segundo semestre", advierte la consultora que preside Ricardo Delgado.

El directorio del FMI, con Georgieva a la cabeza, analizará la primera revisión de Argentina y las metas del segundo trimestre

"Los objetivos de acumulación de reservas netas y el piso del resultado fiscal parecen de difícil cumplimiento al cierre del segundo trimestre", enfatizaron los economistas. El equipo económico evalúa que impactó la estacionalidad -por ejemplo en las compras de combustible- y apunta a que haya mejoras en el próximo trimestre, con más liquidación y créditos multilaterales, mientras que aspiran a que la inflación vaya cediendo mes a mes.

Los objetivos de acumulación de reservas netas y el piso del resultado fiscal parecen de difícil cumplimiento al cierre del segundo trimestre

Una de las estimaciones que corrigió el Gobierno fue la de inflación, que llevó al 62% -contra el 48% firmado en marzo en el acuerdo-, que sin embargo está diez puntos por debajo de las estimaciones privadas.

EMISIÓN MONETARIA

El acuerdo planteó una emisión monetaria con un techo de $ 438.500 millones. Es una de las metas que parece "factible", según Analyitica. El 31 de mayo el Tesoro le vendió U$S 2.683 millones al BCRA, correspondientes a una parte de los desembolsos netos de DEGs del FMI, y canceló adelantos transitorios por $ 322.449 millones.

Luego el Central giró $ 124.000 millones al Tesoro por ese mismo concepto. Una semana más tarde, en medio de la escalada de la tensión financiera que provocó el retiro masivo de pesos de bonos y fondos CER, la entidad que preside Miguel Pesce le giró a Martín Guzmán otros $ 108.000 millones. Así, el acumulado llega a $ 292.000 millones.

DÉFICIT FISCAL

El Gobierno se muestra "moderadamente optimista" a la hora de definir si se cumplirá la meta fiscal del segundo trimestre. El tope del acuerdo marca $566.800 millones. Para los primeros cinco meses del 2022, el déficit primario alcanzó los $ 434.331 millones.

"El gasto en subsidios energéticos se desaceleró fuertemente en mayo (pasando de crecer al 135% interanual en abril al 50% el mes pasado), debido al efecto del aumento de tarifas marzo en las transferencias a Cammesa", detalló Analytica, que estima que el déficit acumulado en el primer semestre se ubicaría en $ 650.000 millones, unos $ 83.000 millones por encima de la meta.

Gobierno y FMI podrían conformarse con que los subsidios a la energía no crezcan o tengan una leve baja en el global

La baja estimada para el año, de 0,6% del PBI en subsidios energéticos, en tanto, no se cumplirá -no era una meta, sino objetivo-. La segmentación aporta sólo un 0,05% a la reducción de subsidios y las dos partes podrían conformarse con que los subsidios a la energía no crezcan o tengan una leve baja en el global.

"El rebote del gasto en subsidios energéticos entre enero y abril ajustado por la inflación fue de $ 219.590 millones, muy por encima del exceso de la meta fiscal", evaluaron los economistas. La compra de energía equivale a u$s 1.173 millones menos de reservas hasta abril.

acumulación de reservas del BCRA

La acumulación de reservas netas plantea un mínimo de u$s 4100 millones en el acuerdo, que para todo el año debe llegar a u$s 5800 millones. Hasta el momento el Banco Central sumó u$s 1900 millones a las reservas brutas, unos u$s 1000 millones menos de lo previsto en este período. En ese marco, en la entidad señalan que se esperan otros u$s 1500 millones de liquidación del campo que se busca forzar, en un contexto de mayor presión por la compra de energía y en medio de la polémica por el "festival de importaciones" que denunció Cristina Kirchner.

"Además de las importaciones de bienes y el saldo deficitario de los servicios sobre el mercado oficial de cambios, existe otro aspecto relevante para la escasa acumulación de reservas, que sucede por fuera del mercado y que actúa en detrimento del objetivo", advierte Analytica.

"La correlación entre las operaciones cursadas a través del mercado de cambios y la variación de reservas está en mínimos históricos", detalla la consultora que dirige Claudio Caprarulo. Más allá de aquellas operaciones con organismos multilaterales de crédito que no cursan por el MULC, esta correlación siguió bajando incluso después de cerrado el acuerdo con el FMI.

Pesce reconoció en declaraciones radiales que se esperaban u$s 700 millones de bancos multilaterales que no ingresaron. Pero confían en que entrarán el próximo trimestre. Los efectos son temporarios y estacionales, detallan en Economía sobre la flexibilidad que se negoció con el FMI, mientras que las metas anuales siguen para darle "credibilidad" al programa.

DEUDA FLOTANTE

Otro de los criterios del acuerdo es el techo a la deuda flotante en $ 535.900 millones. "Este objetivo refiere a la diferencia entre los gastos realizados (devengado) y los efectivamente pagados (base caja). Esta deuda en la administración central se redujo entre marzo y abril hasta $381.035 millones", detalló Analytica a sus clientes y vaticinó que "es probable que se cumpla la meta de deuda flotante acordada con el Fondo para el primer semestre".