Las metas del acuerdo con el FMI: de las cumplibles a las figuritas difíciles

El acuerdo con el FMI plantea un conjunto de metas trimestrales que habrá que cumplir revisión tras revisión si no se quiere caer en la negociación por un waiver, una dispensa, para recibir los desembolsos. El programa plantea pisos de recaudación, gasto social y acumulación de reservas , entre otros puntos, y techos trimestrales a la financiación del BCRA al Tesoro, en línea con metas como la inflación y la baja del déficit fiscal.

Un análisis de Invecq Consulting sostiene que la baja del déficit primario a 2,5% será difícil de cumplir. "Solo por acción de la fórmula de movilidad previsional, si la inflación se mantuviera este año en 50% o bajara, el gasto previsional aumentaría como mínimo en 0,3% PBI", sostiene.

Por otra parte, recortar 0,6% PBI en subsidios tarifarios "no es posible", agrega. "En base al esquema propuesto por el gobierno, en el escenario más optimista, se conseguiría que los subsidios se mantengan estables en términos reales o creciendo muy poco", plantea la consultora.

A la hora de atacar la inflación, Martín Guzmán defendió en el Congreso la necesidad de alinear expectativas . La política de precios e ingresos necesita una macro favorable para ser efectivas. "El esquema apunta a que haya poder adquisitivo, no sólo es una cuestión de justicia social. Es necesario para apuntalar la recuperación", advirtió el ministro.

"Las metas son cumplibles en tanto se estableció un set de políticas que abordan la problemática en forma integral", sostiene Pía Garavaglia , economista investigadora en la UBA e integrante de Paridad en la Macro. Sobre la inflación, destaca la "coordinación de política monetaria y fiscal que promuevan una mejora del salario real y estimulen al ahorrista a invertir en activos locales".

Para los ingresos de la administración pública, dominados por la recaudación, que en febrero marcó $1,1 billones, el cronograma propuesto al FMI plantea $ 2,4 billones para marzo, 4,7 para fin de junio, 6,9 para septiembre y $ 8,9 billones para fin de diciembre, de la mano de un mayor control de AFIP sobre los sectores con mayor nivel de evasión para cerrar las brechas fiscales .

El tope de financiamiento del Central al Tesoro también quedó detallado trimestre a trimestre, con metas acumulativas: $ 236.000 millones para marzo, $ 438.000 millones en junio, $ 613.000 millones para septiembre y un cierre del año con un techo de $ 750.000 millones .

reservas y crawling peg

Sobre la acumulación de reservas, los economistas coinciden en que lo generarán los desembolsos del FMI y los fondos adicionales de bancos multilaterales, lo que después queda en manos del Banco Central es la administración del mercado de cambios, según consignó El Cronista.

La meta sostiene que se debe contar con u$s 1200 millones en reservas en marzo y saltar a u$s 4100 millones en junio , mientras que en septiembre y diciembre deberán sumar u$s 4400 y 5800 millones, respectivamente. "Esta es la primera condición necesaria para calmar las expectativas", dijo Guzmán en el Congreso.

Para Invecq, una de las diferencias con el borrador refiere al nivel de crawling peg, el ritmo de devaluación, donde la definición de competitividad cambiaria cambió de referencia, de "nivel de enero 2022" por "niveles de 2021". No se especifica si sería el nivel de inicios de 2021 o el promedio de 2021, pero "significaría un aumento del tipo de cambio real actual para lo cual no alcanzaría con un crawling peg que acompañe a la inflación" , por lo que se plantea que "debería haber un salto discreto" o una tasa de devaluación por encima de la tasa mensual de inflación.

El piso de gasto social del acuerdo prevé que en el primer trimestre deberá marcar $ 151.000 millones, en junio $ 318.000 millones, casi $ 500.000 millones en septiembre y finalizar en $ 707.800 millones a fin de año. A la hora de revisar el gasto social, lo que sucederá a fin de año, Garavaglia considera que la participación del BID y el BM y la reforma progresiva del esquema tarifario , "promueve una redistribución del ingreso más equitativa" en un contexto de pobreza mayor al 40%.

"No dejan de ser metas exigentes", planteó Garavaglia , porque requieren el apoyo de múltiples sectores políticos y económicos: "apoyo político para el avance de la propuesta en el congreso, de los deciles más altos de la población para acompañar las metas fiscales, del ahorrista para confiar en los activos locales, de las administraciones tributarias para afianzar el cumplimiento en los pagos impositivos".

ucrania-rusia y la fed

A eso se suman los riesgos externos , el tapering en Estados Unidos que con la suba de tasas de la FED que "puede complicar que el ahorrista se vuelque al mercado financiero local". Y el conflicto Rusia-Ucrania , que puede alterar el afluente de divisas por la oscilación en los precios de los commodities y los cimbronazos en el sistema financiero global pueden perjudicar el afluente de capitales hacia Argentina.

"Si bien el acuerdo es un punto positivo, Argentina aún no ha mostrado señales de estabilidad prolongada que atenúen la incertidumbre", remarcó la economista de Paridad en la Macro.

Según el análisis de Invecq, "el ahorro de subsidios no es factible aún sin que entre el juego la guerra. Solo con que el costo de la energía tenga un aumento similar al que tuvo en 2021 (67% en pesos) tal ahorro no se consigue" y el conflicto entre Rusia y Ucrania puede agravarlo .

