Las charlas secretas por las inversiones chinas y la débil paz oficialista

Antes de viajar a la Cumbre de las Américas con Alberto Fernández el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, invitó a una reunión a José Mayans, jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos. La charla, que duró tres horas, no resolvió uno (otro) de los problemas de fondo del Gobierno aunque el objetivo del funcionario era suavizar la embestida del Senado en su contra por el freno al financiamiento para Atucha III, central nuclear que preocupa a Estados Unidos como otras obras del área de energía con inversión china.

Hace 26 días el senador neuquino Oscar Parrilli, virtual vocero de Cristina Kirchner, reclamó citar a Béliz a la comisión de Minería del Senado para que dé explicaciones sobre los "desentendimientos" en la financiación de Chihuido I y las represas Néstor Kirchner, Jorge Cepernic, el Proyecto AMBA y la Central Térmica Manuel Belgrano II. En entrevistas radiales reclamó públicamente por Atucha III: "En la Secretaría de Asuntos Estratégicos hace más de cien días que está durmiendo por un simple trámite administrativo, demorando el inicio de una obra que va a significar el ingreso de capitales por aproximadamente u$s 1.000 millones por año durante ocho años, lo que significa 7.000 puestos de trabajo, además de llevar adelante el plan nuclear". Días después Parrilli y una delegación de senadores nacionales, entre ellos Mayans, visitaron la central de Atucha en Lima y para esta semana se prepara una similar de diputados nacionales.

Después del reclamo de Parrilli el Gobierno habilitó vía decreto el financiamiento de las represas Kirchner y Cepernic. Para el kirchnerismo no fue suficiente y objetan que la llave la tenga Béliz a quien atribuyen "conflicto de intereses" como ex funcionario de organismos estatales de Estados Unidos, la OEA y del BID. Esta última semana el Directorio de Nucleoeléctrica S.A (NASA) tuvo una reunión con el ministro de Economía Martín Guzmán que les habría prometido destrabar el tema. Lo que no se frenará es la embestida contra Béliz que al menos logró que la citación sea para dar explicaciones al interbloque de Todos en lugar de presentarse ante la comisión que preside el sanjuanino Rubén Uñac.

¿UNA TREGUA?

La escandalosa salida de Matías Kulfas y el enojo de Cristina Kirchner conmocionó otra vez el escenario político. En vuelo a Los Angeles el Presidente aseguró que daba por cerrado el tema. Ya logró unos cuatro días de paz política.

A cargo de la Presidencia CFK se encerró en su despacho del Senado con una intensa agenda. Algunos de los amigos de la Vice hasta viralizaron satisfechos el discurso del Presidente que reclamó frente a Joe Biden por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela y el rol de Donald Trump para que el FMI diera un crédito inédito a Mauricio Macri.

Jueves y viernes Máximo Kirchner compartió un acto en San Martín con Gabriel Katopodis. Criticó a los medios, a empresarios como el dueño de La Anónima y también a Macri y el FMI. Un día después dijo cosas más o menos parecidas al presentar un hospital del PAMI en Hurlingham. Incluso mencionó la invitación a Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social y albertista que se excusó por tener agenda previa. A "Juanchi" lo reemplaza como intendente interino Damián Selci, de La Cámpora, que quiere quedarse en forma definitiva con su lugar. Lo que no hubo fue un reclamo K contra el Presidente sino un pedido para militar y buscar soluciones a futuro. Un par de horas antes Kulfas había negado ante el juez Daniel Rafecas que tuviera conocimiento de algún hecho de corrupción en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Máximo Kirchner en Hurlingham

Ese sorpresivo alineamiento y coincidencias públicas no es imaginario, ocurrió.

"No todos los días se anuncia un nuevo hospital", subrayaban el viernes en el entorno del diputado Kirchner sobre sus gestos a favor de Selci y el local Martín Rodríguez, el vice del PAMI cuestionado por contradecir al Presidente y viajar al Caribe con Luana Volnovich. Una vez más el jefe de La Cámpora defendió a los suyos y señaló al adversario por fuera del Frente de Todos. Cada vez más se escucha que no ayuda hablar todo el tiempo de las internas, aunque las hay, y que la se agotan la gente y los dirigentes.

RESPALDO AL PRESIDENTE

Agustín Rossi con Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Victoria Tolosa Paz y Marcelo Casaretto

De la misma manera el nuevo Señor 5, Agustín Rossi, encabezó este sábado un plenario de su Corriente de la Militancia en Entre Ríos para respaldar al Presidente. El nuevo jefe de la Secretaría de Inteligencia encargó la organización a la diputada nacional Carolina Gaillard, de diálogo directo con el Presidente y con su secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También estuvo el diputado Marcelo Cassaretto aunque también fue el principal dirigente kirchnerista, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio. Entre ellos podría estar el próximo posible candidato a gobernador.

El cierre estuvo a cargo de Gustavo Bordet que como Rossi hizo un llamado a la militancia para difundir lo que se está haciendo bien y "dar batalla en 2023 y ganar". El gobernador de Entre Ríos no la tiene fácil frente al crecimiento de Rogelio Frigerio de Juntos por el Cambio. "Si la derecha vuelve, vuelve por todo", advirtió Gaillard que apuntó a las jubilaciones como el primer objetivo de la oposición en una jornada donde pasaron desde Ricardo Forster a Victoria Tolosa Paz que se cruzó fuerte con un militante en defensa del Presidente y la gestión.

TODOS CONTRA LA CORTE

El desgaste y la necesidad electoral ordena al oficialismo que ahora apunta al macrismo y a la Corte Suprema.

El viernes finalmente se plasmó en papeles la Liga de Gobernadores. La génesis del grupo que por ahora sólo integran 17 oficialistas está en la sospecha que tienen respecto al fallo de la Corte Suprema y que creen que será a favor de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Ministerio de Justicia no tienen certezas pero albergan sólo una "mínima esperanza" de que así no sea. En el Ministerio del Interior se preparan para un dictamen en contra del gobierno nacional que en ese caso debería afrontar un pago millonario y retroactivo en concepto de seguridad. Y Horacio Rodríguez Larreta ya hace su estimación. Desde septiembre del año 2020, cuando Alberto Fernández firmó el decreto retrotrayendo el incremento de Macri -también por decreto- los porteños dicen haber perdido $ 150.000 millones. Un promedio de $ 238 millones por día. Nación en cambio sostiene que los 19000 agentes porteños no pueden costar $ 112.000 millones cuando los 32000 agentes de la Policía Federal tuvieron un presupuesto de $ 70.000 millones.

El mayor temor de los gobernadores, que peregrinan por los ministerios en busca de recursos, es que la Corte falle a favor de la Ciudad en esa y otras causas que implican miles de millones del Estado nacional.

Por eso la Liga presentó en el Senado su propuesta de ampliación de la Corte que convirtieron en proyecto Mayans y Anabel Fernández Sagasti. Los encargados de hablar con los senadores fueron Alberto Rodríguez Saá (que por ahora no tiene diálogo con su hermano senador Adolfo Rodríguez Saá) y el bonaerense Axel Kicillof. También habrá que prestarle atención al pampeano Sergio Ziliotto que quiere recuperar la provincia tras la derrota de las legislativas y empezó a levantar la cabeza con la Liga. Su discurso es cada vez más duro.

Los gobernadores aseguran tener los votos de los senadores de sus provincias pero en el interbloque les avisaron que sumarán la propuesta al debate y que aunque avance, probablemente le hagan "ajustes".