Lanzan una visa especial para los nómades digitales: un negocio de millones de dólares

El ministro del Interior, Wado de Pedro; y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciaron hoy junto a la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, " Nómades Digitales ", un nuevo tipo de visado que incluye un programa de beneficios con el objetivo de atraer a esta comunidad y generar un impacto económico positivo en el ingreso de divisas al país.

En el mundo se registran más de 35 millones de nómades digitales que desempeñan tareas laborales de manera remota. Las personas que integran esta comunidad se encuentran en un rango etáreo entre los 20 y los 40 años de edad, la mayoría de ellos con título universitario.

Se estima que este grupo consume más que el resto de los visitantes del país: una estadía promedio se valúa en aproximadamente u$s 6000. Entre los beneficios anunciados se destaca una visa, que otorgará un plazo de 180 días prorrogables por única vez, término idéntico al de la residencia transitoria, brindando la posibilidad de prestar servicios en forma remota a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.

El lanzamiento

La presentación se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde estuvieron presentes además los gobernadores de Formosa, Río Negro, Neuquén y La Pampa: Gildo Insfrán, Arabella Carreras, Omar Gutiérrez y Sergio Zilotto, respectivamente.

En la apertura del actor, Wado de Pedro destacó: " Entendemos que esta política de nómades digitales es otra oportunidad en el mercado laboral internacional una oportunidad para que lleguen divisas, para que personas vivan la experiencia argentina y que se vuelvan a sus países sean los principales vendedores de este hermoso país que es la Argentina ".

Wado de Pedro encabezó el lanzamiento junto a distintas autoridades nacionales, provinciales y del sector turístico.

Por su parte, Lammens subrayó: " Les vamos a otorgar una visa temporaria y un montón de beneficios en diferentes lugares del paí s".

Sostuvo además que " el turismo encabezó la recuperación del empleo en los últimos cuatro meses. Por eso, esta apuesta tiene que ver con una política muy decidida y vehemente de captación de turistas extranjeros. En eso, los nómades digitales representan un gran desafío ". En tanto, Carignano específicó, sobre la visa, que " está destinada a aquellas personas que quieran venir a trabajar, pero también a pasear y disfrutar de la Argentina ".

Esta acción se suma a la serie de iniciativas llevadas adelante por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Improtur), con colaboración del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, para atraer a los nómades digitales al país, como por ejemplo la tarjeta Visit Argentina, enmarcada en el programa "Tesoros Argentinos", que permitirá a los turistas extranjeros que visiten el país obtener puntos que podrán ser canjeados por experiencias gastronómicas o recreativas previa activación personal.

En ese mismo sentido, se desarrollarán eventos de promoción y relaciones públicas en ciudades con potencial de captación de este segmento, como Nueva York, Londres y París. Al mismo tiempo, Aerolíneas Argentinas se sumará a esta iniciativa con tarifas especiales para este tipo de turistas.

¿Quiénes son los Nómades Digitales?

Es una comunidad con un perfil de alto capital humano que tiene la posibilidad de desempeñar sus tareas laborales de manera remota e integrar la vida y el trabajo de una forma más orgánica.

Se trata en su mayoría de nativos digitales, que consideran que vivir, trabajar y nutrirse de los intercambios culturales que proveen los distintos destinos turísticos configuran un modo de vida más adecuado a sus intereses basados en la flexibilidad.

Las nacionalidades más frecuentes de los nómades son los Estados Unidos, Portugal, Alemania y Brasil. Además, este tipo de viajero gasta un 56% más que otros visitantes en promedio de gasto en euros y el 66% de ellos prefiere permanecer en un mismo lugar de tres a seis meses.



" Si pudiéramos atraer a un 2% del total, estaríamos captando a 1.280.000 personas con residencia temporal y prácticas turísticas activas para Argentina. Si gastan en promedio alrededor de u$s 3000 al mes, el impacto económico mensual sería aproximadamente de u$s 3.840 millones ", dice una fuente del sector turístico que prefiere el off.

Proyección a futuro

De acuerdo a las estadísticas que publica Nomad List (un ranking de la comunidad de nómades que se actualiza en tiempo real), la Argentina es el país que más rápido ha crecido como destino potencial para nómades digitales en lo que va de 2022, motivo por el cual detectamos que es el segmento ideal para fortalecer las estrategias de captación, basadas en esta nueva Visa especial que reduzca los trámites administrativos.



Y puntualmente, la Ciudad de Buenos Aires está entre las 10 mejores ciudades del mundo para nómades digitales, según el ranking mencionado. CABA se ubicó en noveno lugar a nivel global, detrás de Lisboa, Ericeira, Miami, Isla Gran Canaria, Austin, Varsovia, Bangkok y Tbilisi. A nivel regional, según Nomad List Buenos Aires se ubicó como el mejor destino de América latina, seguida por San Pablo, Ciudad de México y Playa del Carmen.

"Desde la Ciudad lanzamos el programa Digital Nomads BA en 2020, anticipando el crecimiento y potencial que tendría este segmento gracias a la extensión del teletrabajo en todo el mundo. Además de la visa para nómades digitales, ahora también es fundamental trabajar para mejorar la conectividad aérea internacional y la nacional, dado que los nómades suelen visitar varios destinos turísticos durante su estadía y eso vuelve más atractivo al país", señaló Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad.

La iniciativa porteña incluye descuentos y beneficios en más de 40 hoteles, hostels, residencias y espacios de coworking de la Ciudad, una campaña de promoción a través de la plataforma AirBnb, y una campaña digital de promoción con foco en los Estados Unidos y Europa.

Además, este año se realizará la segunda edición de la Conferencia Internacional de Nómades Digitales, y el gobierno porteño lanzará nuevos convenios con universidades para promover programas de estudio y trabajo, y con otros destinos argentinos, para promover programas de viaje y trabajo.

Nomad List destaca otros destinos atractivos para nómades cercanos a Buenos Aires, como La Plata, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.