Al momento de viajar a Estados Unidos, los visitantes deben presentar toda la documentación requerida según su caso particular para que el traslado al puerto de entrada se habilite y las autoridades realicen luego los controles correspondientes que determinarán su entrada.

Sin embargo, existen determinadas circunstancias donde el proceso migratorio no debe realizarse al volar al país debido a que ya fue efectuado previamente en un territorio estadounidense.

Estados Unidos no exige pasar por migraciones cuando se realice esto antes de volar

Puerto Rico es considerado un territorio no incorporado de Estados Unidos y, por este motivo, los viajeros que deseen visitar este destino tendrán que atravesar los mismos controles migratorios que para llegar directamente a Estados Unidos.

En esa línea, los viajes que se realicen desde Puerto Rico a Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Puerto Rico no significan para las autoridades una salida del país, por lo que no es necesario pasar nuevamente por migraciones cuando se vuele de manera directa entre cualquiera de estos territorios.

“Cuando los viajeros llegan a EE.UU. desde PR, no tienen que pasar por inmigración, siempre que el vuelo sea directo de PR a un estado”, se indica.

Todos los visitantes que lleguen a Puerto Rico tendrán que atravesar los mismos controles migratorios que tendrían de llegar directamente a Estados Unidos. Fuente: archivo.

Volar sin pasar por migraciones: qué documentos debo llevar

Aunque los viajeros que visiten Puerto Rico no deben volver a pasar por migraciones para llegar a Estados Unidos, sí es esencial que cuenten con la documentación adecuada para fines de identificación.

Un pasaporte extranjero se encuentra entre las identificaciones aceptables para vuelos domésticos, de acuerdo con la lista oficial de documentos aceptables publicada en el sitio de la Administración de Seguridad en el Transporte.

“Los extranjeros que visiten a PR también están sujetos a las mismas normas y leyes de inmigración de los EE.UU. por lo que tienen que asegurarse de cumplir con los requisitos de inmigración y visado”, advierte el Gobierno de Puerto Rico.