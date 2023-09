La vice de Milei recibió un inesperado apoyo de un periodista ultra K tras su acto

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta junto a Javier Milei, realizó hace una semana un acto en pedido de " justicia para las víctimas del terrorismo ", algo que se mostró como un apoyo a la última dictadura militar desde el oficialismo pero que fue defendido por uno de los principales periodistas kirchneristas.

"Es un dato importante de la realidad que una persona con esas posiciones sea candidata a vicepresidenta, eso es un hecho nuevo, pero no sé si esos planteos tienen realmente una carnadura social", analizó Horacio Verbitsky, periodista y ex titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) .



Durante esta entrevista que brindó a Net TV, Verbitsky opinó sobre el acto que se realizó en la Legislatura porteña y defendió en parte la postura de Villarruel sobre el último gobierno de facto.

"No me parece mal que Victoria Villarruel pida justicia para las víctimas de la guerrilla, desde un punto de vista individual. Pero de ahí a anular la política de memoria, verdad y justicia, hay un trecho muy largo que, tiendo a pensar, Villarruel no está en condiciones de recorrer", consideró Verbitsky.



Verbitsky defendió a Villarruel

El periodista que siempre se mostró cercano al gobierno de Cristina Kirchner aclaró que "ese es el discurso de ella", pero que "no hizo un pedido de amnistía para los militares", sino "un pedido de reconocimiento para las víctimas de las organizaciones guerrilleras".

En otro tramo de la charla, "el Perro" también opinó sobre el desempeño de Javier Milei en las elecciones PASO y se refirió a las posibilidades que tiene el economista libertario de llegar a la presidencia tanto en los comicios de octubre como en un posible ballotage en noviembre.

"No es imposible que Milei gane en primera vuelta, pero el oficialismo está motivado a mejorar, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo antes. Es muy difícil saber qué efecto electoral va a tener eso, si va a tener un buen efecto o no", afirmó.



Sobre la candidatura de Patricia Bullrich, sostuvo que "las últimas encuestas indican que hay una pérdida de votos de Juntos por el Cambio que corren hacia La Libertad Avanza por el voto útil, que, al ver que Bullrich no llega al balotaje, para que no gane el peronismo, cambian su voto".

Por último, adelantó que esto puede llevar a La libertad Avanza a un triunfo en octubre: "Si el desplome es moderado ocurrirá eso, pero si Bullrich se desploma como un piano, es posible que esos votos vayan a Milei y se agrande la posibilidad de una victoria en primera vuelta".