El nuevo Menem de Karina, la juventud libertaria y estupor en las Fuerzas del Cielo

A contrasentido de lo que dicen los manuales, Javier Milei consiguió llegar a la Casa Rosada antes que tener un partido político propio y una estructura militante orgánica que le responda. Ese proceso novedoso, genera que pueda armar esos espacios desde cero y a su semejanza, es decir, con la lapicera para decidir sobre cada parte del proceso y la selección de sus referentes.

En todo el núcleo libertario hay una certeza: como líder de ese movimiento, Milei delegó en su hermana Karina todas las tareas para las cuales no tiene tiempo o interés en ejecutarlas. Es la única intocable de Milei y con la cual, quien la enfrenta, pierde. "Cualquier narrativa que vaya en contra de ella es salir perdiendo", decía un importante dirigente libertario.

La hermana presidencial ya tiene el control de las listas libertarias de 2025 al ser la titular del partido nacional de La Libertad Avanza. Se espera que tenga reconocimiento jurídico en las 24 jurisdicciones del país y coordinadores en prácticamente todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahora buscan dar un paso más y que, así como ahora hay solo un partido libertario puro, haya una estructura que nuclee a toda la militancia juvenil.





La entronización de un nuevo Menem

El núcleo duro del karinismo gestó esa decisión en silencio, dándose a conocer ayer por la tarde, cuando el presidente de LLA Córdoba, Gabriel Bornoroni, armó un acto en esa provincia con jóvenes libertarios. Según comentaron cerca suyo, se trató del "puntapié inicial" para el armado de una juventud oficial que responda a los líderes elegidos por Karina Milei.

Hubo un gesto para nada menor, y es que ya hubo un designado para comandar parte del proceso. En el medio del acto, Bornoroni entronizó como el primer referente de esa juventud libertaria a Sharif Menem, un joven de 23 años que es la mano derecha (y persona de confianza absoluta) de Martín Menem en la Cámara de Diputados.

Hoy en Córdoba se juntó la juventud de La Libertad Avanza de 6 provincias. Una alegría haberlos acompañado.



Gracias a @sharifmenem y a todos los dirigentes de la juventud por visitar la provincia más liberal del país.



Viva la libertad carajo!.#lalibertadavanza pic.twitter.com/KktjhvwkJP — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 22, 2024

Fue su primera aparición con esas características y esperan hacerlo más conocido a través de los fierros digitales que tienen los libertarios. Por lo pronto, la jugada tuvo el espaldarazo de "El Jefe", que apareció en el medio del acto y dio unas palabras. "Estoy feliz de poder acompañar a mi hermano y ser parte de esta gran historia", se limitó a decir, según un video que trascendió LLA.

La jugada fue gestada en silencio. Dirigentes muy conocidos se enteraron en redes del acto y de que Karina, movilizada por los Menem, pretendía hacer una estructura juvenil oficial. "Fue algo de corte institucional, pero fue un acto simbólico", dijeron desde el círculo de los Menem. Algunos de ellos, incluso, se animan a decir que fue un leve desafío a las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante de La Libertad Avanza que se lanzó días atrás, que tiene una gran mayoría de líderes con estrecho vínculo con Santiago Caputo.

El acto de Las Fuerzas del Cielo de la semana pasada.

Uno de los altos integrantes de esa fuerza, al enterarse del acto hecho por Bornoroni, buscó bajar la espuma y dijo que "todos son karinistas". Cerca de Sharif Menem dijeron que la agrupación juvenil que pretenden armar no los quiere excluir.

Al acto en el que estuvieron Bornoroni y Sharif fueron dirigentes libertarios de las seis provincias que formaron el partido nacional: Buenos Aires, CABA, Córdoba, La Rioja, San Juan y Santa Cruz. " Llevaron pendejos que pusieron a dedo los coordinadores de los Menem y que nadie respeta ", dijo un libertario histórico en diálogo con El Cronista, acusando que eran figuras de poco conocimiento en el ámbito libertario en comparación con las grandes figuras en redes.

El Jefe pasó a saludar a la juventud de La Libertad Avanza que se reunió en Córdoba antes del acto.



Con Karina Milei y el Presidente Javier Milei vamos a cambiar Argentina para siempre. @KarinaMileiOk @LLibertadAvanza #lalibertadavanza pic.twitter.com/PZ6RQtHteq — Córdoba La Libertad Avanza (@LLA_CORDOBA1) November 22, 2024

La futura juventud libertaria y las Fuerzas del Cielo no parecen ser competidores directos. La segunda no se considera una organización militante juvenil, sino un espacio de doctrina libertaria que va más allá de la cuestión etaria, aunque muchos de ellos sean jóvenes. Vinculada a esa estructura está el nuevo think tank mileista Fundación Faro, presidido por el escritor Agustín Laje y que busca formar a futuros dirigentes libertarios.





El plan de Karina y Menem para las agrupaciones universitarias

La intención de los Menem es ir un paso más allá y que la futura agrupación libertaria logre concentrar a todas las organizaciones universitarias del país. "Es algo que nos estamos proponiendo para que no se fragmenten nuestro poder", afirmó una fuente inobjetable.

Sharif Menem, director ejecutivo de la Presidencia de la Cámara de Diputados

El escenario en el plano universitario es disperso. No hay una organización clara que predomine en las altas casas de estudio. En la Universidad de Buenos Aires está Somos Libres , por ejemplo, aunque no hay grandes correspondencias con dirigentes distritales o nacionales. Sucede el proceso inverso con Crear+Libertad , agrupación creada por el armador bonaerense Sebastián Pareja.

Justo con esa organización ocurrió un suceso reciente que muestra lo complejo que puede ser aunar a todas las agrupaciones libertarias en un solo espacio. A comienzos de mes, Juan Osaba, el apoderado de Pareja, judicializó el nombre de una agrupación libertaria llamada Universitarios de LLA (ULLA, que está presente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP).

Escaló la interna del tema universidades en LLA. El audio es de Matías de Urraza, funcionario de la legislatura bonaerense y hombre de confianza de Sebastián Pareja. En una reunión, cargó contra Santiago Caputo porque "se la da de leer libros pero nunca se recibió". Picante. pic.twitter.com/86H0GAbvov — Manu Jove (@manujove) November 1, 2024