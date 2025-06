Tres fechas que definen el futuro del Gobierno y la vuelta del verdadero Sr Motosierra

El gobierno de Javier Milei enfrenta una cuenta regresiva marcada por tres fechas que delinean el presente y el futuro inmediato de la gestión libertaria: el 8 de julio vence el plazo para dictar decretos delegados, el 4 de septiembre se celebran las elecciones bonaerenses y el 26 de octubre, las nacionales. Tiempos que no sólo ordenan la hoja de ruta del oficialismo, sino que también condicionan su margen de acción para ejecutar reformas, ajustar el gasto y fortalecer su estrategia política.

La primera parada ineludible es el vencimiento del paquete de facultades especiales otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases. Ese andamiaje legal permitió al Ejecutivo avanzar con una serie de decretos de reestructuración del Estado, en cabeza del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. En la intimidad del Gobierno, "El Coloso" lleva la cuenta regresiva con precisión quirúrgica en un calendario que le obsequió Nik.

" Hasta el 8 de julio son todos decretos delegados, no hay margen para otra cosa ", explicó a El Cronista un funcionario de alto rango que sigue de cerca el Boletín Oficial. Su área tiene decretos pendientes, incluso ya anunciados por el vocero Manuel Adorni, pero fueron postergados. Aunque las estructuras están montadas de hecho, su operatividad está paralizada a la espera del marco normativo definitivo.

El límite temporal no es solo simbólico: es el último tramo en el que el Ejecutivo puede imprimir su impronta con rapidez, sin pasar por el Congreso. Por eso, cada ministerio ordenó sus prioridades. Nada que no sea urgente entrará antes del 8 de julio.

El Decreto Delegado 396/2025 con firma del Presidente @JMilei, @GAFrancosOk y @LuisCaputoAR establece la transformación de dos organismos de la Secretaría de Obras Públicas. El Instituto Nacional del Agua (INA) se transforma en una unidad organizativa dentro de dicha Secretaría,...





En ese contexto, Milei redobló su apuesta fiscal. Antes de partir en su gira internacional, en la última reunión de Gabinete, instruyó a sus ministros a avanzar con un nuevo recorte sobre sus presupuestos, esta vez con un criterio uniforme. Así lo confirmó el propio mandatario en dialogo con el periodista Julián Yosovitch, de este medio.

"E n la última reunión de Gabinete pedí que hagan un recorte extra. Todos los ministros acordaron hacer un ajuste idéntico en términos porcentuales. El ministro Caputo les pasará en estos días el porcentaje. El superávit ya no es sólo una cuestión de MECON, sino de todos los ministros ", sostuvo el jefe de Estado.

La meta oficial es alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, por encima del 1,3% que exige el Fondo Monetario Internacional. Dado que el desempeño fiscal acumulado hasta ahora está por debajo del registrado en el mismo período del año anterior, el ajuste adicional se vuelve condición necesaria para cumplir con la meta anual que se fijó el Gobierno.

El anuncio generó preocupación en los gremios estatales, que temen una nueva avanzada sobre la planta de personal. Según el último relevamiento del INDEC -con un desfasaje de dos meses-, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, se desvincularon 48.672 empleados públicos a través de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas o finalización de contratos.

Esa cifra habría crecido en los meses siguientes, impulsada por la tarea constante del subsecretario de Reforma del Estado, Alejandro Tamer, apodado en los pasillos como "el Subsecretario Motosierra". Hombre de confianza directa del Presidente y socio fundador de Despegar.com, Tamer es señalado por su estilo confrontativo y arbitrario. No responde al ministro Sturzenegger sino que baja directamente de la Rosada, lo que le da un margen de autonomía inusual para su rango.

" Vino y dijo que acá hay 50 personas y con 30 estábamos bien. Yo le respondí que no tenía ni idea de lo que hacíamos en este lugar ", recordó un funcionario que vivió su paso por el área como un pequeño sismo interno. Hoy, ese mismo sector tiene 15 trabajadores "en disponibilidad" sin resolución formal. La situación se repite en varias reparticiones, sobre todo en organismos descentralizados y desconcentrados, blanco predilecto de los decretos que impulsa Sturzenegger para fusionar o eliminar dependencias.

En Cancillería también se esperan novedades. Tras suspenderse la incorporación de una nueva camada diplomática en 2025, una de las medidas que se barajan es la pausa de traslados al exterior y una revisión de los contratos de personal local en embajadas. Como en el resto de la administración, abundan los rumores. Algunos incluso hablan de incentivos para quienes estén cerca de la edad jubilatoria.





La otra mitad del tablero político del Gobierno se define en el plano electoral. El próximo domingo se celebrarán elecciones provinciales en Santa Fe y Formosa y Corrientes votará cargos locales y gobernadores el 31 de agosto. Allí aún no está claro si el oficialismo nacional apoyará o no al mandatario radical Gustavo Valdés. El dilema pasa por su hermano, uno de los posibles candidatos, cuyo apellido no encaja en la narrativa libertaria contra la "casta". Sin embargo, Valdés mantiene su autonomía política y podría imponer su decisión, aún a costa de enfrentar a LLA.

El siguiente test será la Provincia de Buenos Aires. El 9 de julio es el límite para la presentación de alianzas a nivel distrital. Diez días más tarde vencen los plazos para la presentación de listas en las ocho secciones bonaerenses. Esta semana, La Libertad Avanza celebrará finalmente su congreso partidario en La Plata, suspendido previamente por la muerte del papa Francisco.

En la Casa Rosada observan con atención el escenario del peronismo. La salida de Cristina Kirchner del juego electoral rebalanceó la disputa y no solo en su espacio. " Nosotros imaginábamos una pulseada con Cristina a nivel nacional en octubre ", lamentó esta semana un actor del reparto libertario con incidencia en Rosada mientras seguía la masiva convocatoria en Plaza de Mayo desde una oficina en la otra punta de la 9 de Julio. Imaginaban un duelo al estilo "Cristina vs Chiche Duhalde" en 2005, con otros ribetes, claro está.

La decisión de la Justicia de inhabilitar a la expresidenta es vista como una oportunidad de corto plazo para La Libertad Avanza, ante la posible imposibilidad del PJ de consensuar una lista única en la provincia. Sin embargo, en el mediano plazo, admiten que su ausencia podría acelerar los procesos de renovación del espacio de cara a 2027. Y hasta correr sus límites de sus satélites naturales a un esquema ampliado con el radicalismo y otras fuerzas.

" En esta elección intermedia falta aún una jugada para construir un frente con más amplitud como alternativa, como hizo Pullaro con el PRO y el socialismo en Santa Fe, sin perder la identidad ", analizó ante El Cronista un dirigente peronista que participa de las conversaciones.

Dentro del peronismo provincial, sectores como La Cámpora y el Frente Renovador ya comenzaron a mover sus fichas. Se están seleccionando interlocutores y explorando alianzas. Todavía no está claro si el gobernador Axel Kicillof jugará dentro o fuera de un esquema conjunto. En su entorno, varios intendentes empujan por candidaturas propias con listas cortas en sus municipios, lo que agrega tensión a la lapicera bonaerense.

Una eventual fragmentación del peronismo es vista como favorable por los estrategas libertarios. Sin embargo, ellos también deben resolver sus propias internas. Aunque dan por perdida la Tercera Sección, apuntan a concentrar esfuerzos en la Primera, clave para compensar diferencias.

" Perdiendo la Tercera y con la Octava en disputa, podemos ganar en las otras cinco. Si ganamos la Primera, compensamos en la sumatoria general", explicó un asesor político del oficialismo . Por eso crecen las chances de que Diego Santilli encabece las listas en esa sección. Quienes abonan esta posibilidad, esgrimen dos razones. Una es su triunfo en las legislativas de 2021, La otra es de índole personal.