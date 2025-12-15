Cambia el dólar: qué significa que el Gobierno haya modificado las bandas de flotación. Foto: Archivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar cambiarán para 2026. De esta manera, habrá un nuevo esquema que tomará como referencia la inflación de cada mes.

Vale destacar que este régimen de bandas cambiaras se había impuesto en abril de 2025, estableciendo un rango de $ 1000 a $ 1400, en donde el tipo de cambio fluctúa libremente, según la oferta y demanda. Sin embargo, ahora subirá mensualmente, sin un porcentaje fijo.

Dólar: ¿qué dice la nueva medida del Banco Central sobre las bandas cambiarias?

El BCRA anunció este lunes que el piso de la banda de flotación del dólar cambiará cada mes, basándose en el dato de inflación mensual que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Es decir, que en enero de 2026 este techo y piso de la cotización se incrementará en un 2,5%, que fue el dato del Índice de Precios al Consumidor de noviembre.

Dentro del comunicado, el banco sostuvo: “El avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la remonetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales”.

¿Qué son las bandas cambiarias y para qué sirven?

Es un mecanismo donde el tipo de cambio no es completamente libre, sino que se mueve dentro de un rango:

Techo : el valor máximo permitido.

Piso: el valor mínimo permitido.

Dentro de la banda, el BCRA tiene la posibilidad de intervenir ocasionalmente para evitar volatilidades excesivas con la intención de cumplir con objetivos macroeconómicos.

Ahora, el cambio de las bandas significa una intención de que el tipo de cambio se mantenga alineado con la inflación y evitar que quede atrasado en términos reales, lo que podría generar presiones cambiarias.

¿Cómo calcular la nueva banda cambiaria del dólar?

Actualmente, la banda inferior del lunes 15 de diciembre está fijada en $ 921,20 para la banda inferior y $ 1518,52 para la banda superior. Tomando como referencia la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, los valores de enero serán: