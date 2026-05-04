Un estudio reciente publicado en la revista European Heart Journal identificó cuál es el momento óptimo del día para consumir café y obtener el máximo provecho de sus beneficios para la salud. La investigación señala que quienes toman esta bebida por la mañana tienen un riesgo de mortalidad menor en comparación con aquellos que lo beben durante todo el día, lo que lleva a reconsiderar las costumbres vinculadas a una de las bebidas más consumidas en el mundo. A pesar del debate histórico sobre los efectos del café en la salud, el Dr. Lu Qi destacó que la evidencia científica actual indica que el café, lejos de incrementar el riesgo cardiovascular, puede ayudar a reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. Por eso, el objetivo del estudio fue determinar si el horario de consumo influye en la salud cardíaca. A pesar de la controversia histórica en torno al impacto del café en la salud, el Dr. Lu Qi explicó que la evidencia científica actual sugiere que, lejos de aumentar el riesgo cardiovascular, el café podría contribuir a reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2. En este contexto, el foco del estudio estuvo puesto en determinar si el horario de consumo influye en la salud del corazón. Por la mañana, el ritual del café suele convertirse en un momento clave del día. Prepararlo en casa con elementos adecuados también forma parte de la experiencia. En ese sentido, opciones como el Set Cafetera aluminio 600 Ml con dos vasos doble con asas de Hudson permiten disfrutar del auténtico sabor del café gracias a su cafetera italiana de aluminio pulido, acompañada por dos vasos de vidrio de doble pared con asas, ideales para quienes buscan practicidad y calidad en cada pausa. Los expertos analizaron los datos de 40.725 participantes del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) entre 1999 y 2018. Todos ellos detallaron lo que habían ingerido durante al menos un día, incluyendo respuestas clave sobre el consumo de café: si lo habían bebido, en qué cantidad y en qué momento del día. Esta información se cruzó con registros de mortalidad a lo largo de un período de hasta diez años. Del total de participantes, el 36% consumía café antes del mediodía, el 16% lo hacía durante todo el día y el 48% no tomaba café. A partir de estos datos, los científicos arribaron a las siguientes conclusiones: Quienes bebían café por la mañana tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa en comparación con los no consumidores. Además, presentaban un 31% menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. En cambio, las personas que tomaban café durante todo el día no mostraron diferencias significativas frente a quienes no lo consumían. Una de las hipótesis principales es que el consumo de café durante la tarde o la noche puede interferir con los ritmos circadianos y la producción de melatonina. Esto podría impactar negativamente en factores como la presión arterial y los procesos inflamatorios. Asimismo, los investigadores indicaron que durante la mañana el sistema nervioso simpático presenta una mayor actividad, lo que haría que el consumo de café se adapte mejor a las necesidades fisiológicas del organismo en ese momento del día. “Se necesitan más estudios para validar nuestros hallazgos en otras poblaciones y ensayos clínicos que evalúen el impacto de modificar el horario en el que se consume café”, concluyó el Dr. Qi.