La soja registró una caída histórica y se encendieron las alarmas para el futuro

Los precios internacionales de los granos mantienen su tendencia a la baja desde noviembre, en una mala noticia tanto para el Gobierno nacional como para los productores.

En las últimas horas, la caída afectó especialmente a la soja, que después de cuatro años perforó el piso de los u$s 400.

Al igual que en Chicago, en Rosario registró una pérdida diaria de u$d 9,55 y cotizó a $280.000, por lo que la posición septiembre cerrará a USD 379,84 por tonelada.



Esta caída, explicaron los especialistas, se explica en gran medida por las condiciones climáticas favorables en las principales regiones productoras de Rusia y Estados Unidos.



Esta situación altera los planes del Gobierno, que esperaba los dólares provenientes de la cosecha para afrontar las dificultades económicas. Si bien en términos de volumen se colmaron las expectativas, no sucedió con lo mismo con el ingreso de divisas.

En ese sentido, sigue generando inquietud dado el menor ritmo que lo esperado para las liquidaciones de la cosecha gruesa.

"Los commodities que exportamos están un 21% debajo de lo que fueron en 2023. Sumado a esto, los factores climáticos no ayudaron y la liquidación de la cosecha, aunque no viene mal, se encuentra por debajo de lo esperado desde el inicio del 2024", indicó un reciente análisis de la Fundación Encuentro.

De acuerdo con los números difundidos la semana pasada por CIARA CEC, en junio se liquidaron u$s 1978 millones, unos u$s 634 millones debajo del nivel de mayo, y en el año la suma es de u$s 11.024, muy similar al mismo período de 2023.

La recaudación por retenciones creció 160% interanual en el primer semestre del año

La recaudación por retenciones sobre el sector agropecuario se duplicó en el primer semestre del año frente al mismo periodo de 2023 pero se ubicó por debajo de los registros de 2021 y 2022, de acuerdo a un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La entidad estimó que entre enero y junio, el agro aportó US$2.660 millones por Derechos de Exportación (DEX) a las arcas del Tesoro, lo implica un 160% más que el aporte de los primeros seis meses del 2023, con un estimado de US$1.153 millones en ese período.

El análisis vinculó el incremento en el pago del tributo a la recuperación productiva tras los efectos de la sequía que afectó a la campaña agrícola durante el 2023 mientras que explicó la merma en la recaudación frente a los dos años previos al calendario pasado por un menor volumen de exportación y la caída de los precios internacionales.

En este sentido, la BCR indicó que "pese a la notoria recuperación interanual, si se compara con los años anteriores, este guarismo está por debajo de los 4.000 millones de US$ recaudados por esta vía en los primeros seis meses de 2021 y 2022" y sostuvo que "esto encuentra su explicación tanto en un mayor volumen de grano anotado para exportar en aquellos años, así como mejores precios de exportación".