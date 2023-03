La sequía y la inflación de tres dígitos presionan sobre la economía ¿cerrará el año en baja?

La alta inflación, la sequía y su impacto en la balanza comercial y el deterioro del consumo llevarán a la economía argentina a una recesión en 2023, según el consenso de economistas que participan de Latinfocus.

Las expectativas se deterioraron notablemente en marzo, según la compulsa de la que participan las principales consultoras y los bancos del país y la región. El consenso marca una contracción económica de 0,5%, que cayó desde el -0,1% de febrero y desde los números positivos de los meses previos.

Para cumplir con el FMI, el Gobierno pisó fuerte el gasto: dónde se sintió más

Massa se aferra a la estabilidad y empresas miran de reojo acuerdos de precios

En tanto, el Gobierno y el FMI siguen, por ahora, anclados en la expectativa de un crecimiento del 2%, a pesar de que la sequía obligó a revisar la meta de reservas y le requerirá al Ejecutivo un ajuste fiscal adicional para cumplir con la meta de déficit de 1,9%, con menos recursos.

Por un lado, la inflación deteriora la confianza de los consumidores, evaluó Latinfocus. Por otro, "la histórica sequía, combinada con heladas, golpea las cosechas de soja y maíz, impulsando al Gobierno a conversar con el FMI la flexibilización de la meta de reservas. Además, debido a casos de gripe aviar, el Gobierno suspendió las exportaciones avícolas. En política, el Gobierno perdió la mayoría en el Senado" por la separación de un grupo de legisladores peronistas, enumeró.

La sequía deteriora todas las variables económicas, según Latinfocus.

La inflación y el endurecimiento de tasas de interés golpeará a la demanda doméstica, en un "ambiente de negocios poco solidario hacia la carrera electoral", continuó Latinfocus. "Riesgos significativos en los pagos de deuda e incertidumbre política preelectoral agregan riesgos a la baja", añadió.

Los números

La economía se contraería 0,5% este año, según el consenso. Hace apenas dos meses, en enero, se esperaba un crecimiento "testimonial" de 0,1%. La sequía y el deterioro inflacionario aceleraron el clima negativo. Entre los más pesimistas sobresalen Eco Go (-3,1%) e Inveq (-3%). Del otro lado, Analytica estimó un crecimiento del 1,5% y Ecolatina, del 0,3%.

La gran mayoría de los economistas pronosticó una recesión, según Latinfocus.

La sequía provocará un fuerte deterioro en la balanza comercial. El consenso de proyecciones estimó un superávit de u$s 5700 millones, con importantes recortes en el último trimestre. La cifra no solo es menor a la mitad de los u$s 12.300 millones que proyectó Economía en el Presupuesto 2023. También contrasta con los u$s 9000 millones que esperaba el consenso de estimaciones hace 90 días y los u$s 7200 millones estimados en febrero.

Las exportaciones totalizarían u$s 81.100 millones (se esperaban u$s 88.700 millones hace tres meses) y las importaciones caerían a u$s 75.400 millones, contra los u$s 79.700 millones esperados hace 90 días.

Inflación y dólar

La inflación esperada subió 3 puntos en un mes hasta el 100,3% para este año, según el consenso de Latinfocus. El dólar oficial, actualmente en torno a los $ 210, se encarecería un 65% hasta fin de año, hasta niveles cercanos a los $ 350. Por la escalada de los precios, la suba del tipo de cambio y el ajuste fiscal que restringirá las políticas expansivas, los analistas empeoraron su proyección del consumo interno, que caería 0.9% este año.

La devaluación del tipo de cambio, según los analistas que participan de Latinfocus.

El combo de menor consumo y menor disponibilidad de dólares frenará el desempeño de la industria. Si 2022 terminó con una expansión del 6,3%, los economistas ahora esperan una contracción del 0,2% para este año. Hasta el mes pasado, aventuraban un tibio crecimiento de 0,5%.

Batalla para crecer

Atorado por la sequía y la alta inflación, el Gobierno se esfuerza por mantener niveles positivos de actividad económica. En su mensaje de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Alberto Fernández afirmó que 2023 será el tercer año consecutivo de expansión, algo que no sucede hace más de una década. El control de importaciones que reseteó el Ejecutivo con las SIRA promete mantener el abastecimiento de insumos para no detener la producción.

En el Congreso, el presidente Alberto Fernández dijo que la economía crecerá por tercer año consecutivo.

En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo el aval del FMI para establecer dólares diferenciales para devolver impulso a las exportaciones de economías regionales, que hoy describen haber perdido competitividad por costos, y lanzar, en algún momento que las fuentes vinculan al inicio de la cosecha gruesa, el dólar soja 3.