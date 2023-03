El duro impacto de la sequía en la recaudación que condiciona el acuerdo con el Fondo

La recaudación por retenciones cayó 36,2% interanual en el primer bimestre del año por el impacto de la sequía y les mete presión a las cuentas públicas, en momentos en que el Gobierno negocia la revisión de la meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no el objetivo de reducción del déficit. Según estimaciones privadas, los derechos de exportación que paga el complejo agroindustrial caerían hasta 23%, en dólares, este año.

Importaciones, cautelares y triangulación: Aduana y UIF empezaron a recibir información clave de Estados Unidos

Anticipo: la fuerte advertencia a la Argentina que dará a conocer el FMI

Según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los ingresos por retenciones totalizaron $ 48.666 millones en febrero, con una caída nominal del 55,9% contra el mismo mes de 2022 y del 25,2% en comparación con enero. En dos meses, estos ingresos suman $ 113.771 millones.

En términos reales, la caída de febrero fue del 78% y se convirtió en "la mayor desde 2004, superando en 10 puntos porcentuales al peor mes de 2020 (pandemia)", detalló la consultora LCG.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

El complejo agroexportador aporta el grueso de esta recaudación. Por un lado, el dólar soja 2, en diciembre, adelantó ingresos tanto de divisas como de impuestos. Por otro, la sequía hizo mella en la exportación de trigo y reducirá sustancialmente la disponibilidad de soja y maíz. A eso se suma el impacto de la gripe aviar en las exportaciones avícolas, que rondan los u$s 400 millones al año, y unos u$s 36 millones en retenciones.



Menos ingresos

Según la consultora Equilibra, las exportaciones del complejo agroindustrial caerían 21% anual en 2023 y totalizarían u$s 45.300 millones. La firma detalló que el saldo exportable de trigo se redujo 53% y el de cebada, 23%. A su vez, menores precios y cantidades de girasol implicarán una caída de 25% en las ventas de este cultivo. Las exportaciones de maíz y soja se reducirían 28 y 19%, respectivamente. También habría mermas en carnes vacunas, pesca y el complejo vitivinícola. En este escenario, solo las exportaciones avícolas tenían mejores perspectivas, pero el Gobierno decidió cerrar los envíos por la influenza.

En un escenario base, la recaudación por retenciones al complejo agroexportador caería 21%, a casi u$s 7700 millones, según Equilibra.

En ese contexto, la AFIP recaudaría en 2023 u$s 5642 millones de retenciones a la soja y sus derivados, contra los u$s 7300 millones de 2022. El maíz y sus subproductos aportarían u$s 828 millones, en comparación con los u$s 1111 millones del año pasado. En total, los derechos de exportación de la agroindustria sumarían, en un escenario base, u$s 7686 millones este año, con una caída del 23,3% interanual.

LCG proyecta una caída de 2% en la actividad que, combinada con una inflación de 100%, incidirá en la recaudación de impuestos ligados a la actividad. Las menores exportaciones también impactarán en impuestos asociados a las importaciones (IVA y Ganancias), si hay menor disponibilidad de divisas.

Meta fiscal, sin cambios

El Ministerio de Economía ratificó que buscará cumplir con la meta fiscal. "Que quede claro. Ni el ministro de Economía (Sergio Massa) ni yo necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas ", dijo este miércoles el presidente Alberto Fernández, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.

En el Congreso, el presidente Alberto Fernández resaltó la búsqueda del equilibrio fiscal.

En dos meses, la recaudación aumentó 87,8% anual, contra una inflación que superará el 100% , según consultores. La magra performance de los impuestos asociados a la exportación se compensa, en parte, por el IVA, que trepa 104,5% en dos meses. El IVA DGI, al consumo interno, aumentó 135,5% anual en el primer bimestre.

Pero distintas políticas públicas para mitigar el impacto de la sequía también afectarán la recaudación o demandarán más gastos. Por ejemplo, la suspensión del anticipo de impuesto a las Ganancias para productores afectados por la sequía que anunció el Gobierno alcanzaría a unos 54.100 contribuyentes que viven en zonas con declaraciones de emergencia. Eso también impacta en la recaudación de impuestos provinciales.

En septiembre, Economía definió un anticipo extraordinario del impuesto a las Ganancias a grandes empresas, que adelantó la percepción de unos $ 250.000 millones. Una parte de esos ingresos que debían percibirse durante 2023 se cobrarán en este semestre, pero aproximadamente la mitad ingresaron en 2022. Además, se encareció el dólar turístico con percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.