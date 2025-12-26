Cristina Kirchner continúa con “tratamiento antibiótico endovenoso“, indicó este viernes el nuevo parte médico del Sanatorio Otamendi. La expresidenta se encuentra internada desde hace casi una semana a raíz de la cirugía de urgencia por apendicitis.

El boletín médico dice que la exmandataria “continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”. Además, detallaron que la paciente todavía mantiene un cuadro de íleo postoperatorio, una leve complicación intestinal.

“Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, señalaron y que también seguirá “con dieta líquida, sin poder ingresar hasta el momento a sólidos”. Por tal motivo, informaron que seguirá internada “hasta la recuperación del estado de íleo”.

La exjefa de Estado, de 72 años, ingresó al Sanatorio Otamendi el sábado 20 de diciembre, luego de una evaluación médica inicial por un fuerte dolor abdominal. Desde entonces, los sucesivos informes oficiales han señalado una evolución favorable, sin complicaciones postoperatorias.

La internación se da en un contexto particular, ya que la expresidenta cumple una condena bajo la modalidad de detención domiciliaria en San José 1111, ubicado el barrio porteño de Constitución, luego del fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad. Por ese motivo, su traslado y permanencia en el centro de salud cuentan con una custodia policial reforzada.

Fuente: Prensa Cristina KIrchner Fuente: Prensa Cristina KIrchner

El entorno médico de Cristina Kirchner ha reportado históricamente cuadros de hipotensión arterial crónica. Estos episodios de presión baja motivaron en reiteradas ocasiones la suspensión de sus actividades oficiales y la prescripción de reposo preventivo bajo supervisión profesional.

Mientras fue presidenta, Cristina Kirchner fue operada dos veces. En 2012 se le extirpó la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, en Pilar, tras un diagnóstico que detectó nódulos. Luego se confirmó que se trataba de “adenomas foliculares”.

Un año después, fue operada de un hematoma subdural, localizado entre el cerebro y el cráneo. Fue intervenida en la Fundación Favaloro. Además, en 2014 sufrió una fractura en el tobillo izquierdo debido a un accidente doméstico, lo que limitó su movilidad durante meses.

Ya durante su gestión como vicepresidenta, en 2021 fue sometida a una histerectomía total en el Sanatorio Otamendi. Se trató de una cirugía programada, realizada por vía laparoscópica, que consistió en la extirpación del útero por la aparición de lo que se evaluó inicialmente como “un polípo sospechoso”.