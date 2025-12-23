Presupuesto 2026: con qué gobernadores peronistas negocia Milei y los que ya están afuera

La expresidenta Cristina Kirchner continúa con una evolución clínica favorable tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida el fin de semana por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Así lo informó este martes un nuevo parte médico difundido por el sanatorio donde permanece internada.

Según el comunicado, la exmandataria “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y se encuentra cursando el postoperatorio “dentro de parámetros esperables para el cuadro”. El informe detalla que la paciente sigue con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal colocado durante la cirugía.

El parte agrega que Fernández de Kirchner se encuentra afebril y sin complicaciones hasta el momento, por lo que se resolvió que continúe internada hasta completar el tratamiento indicado por el equipo médico.

La exjefa de Estado, de 72 años, fue operada el sábado mediante una técnica de laparoscopía, luego de haber sido trasladada al Sanatorio Otamendi tras una evaluación médica inicial por un fuerte dolor abdominal. Desde entonces, los sucesivos informes oficiales han señalado una evolución favorable, sin complicaciones postoperatorias.

La internación se da en un contexto particular, ya que la expresidenta cumple una condena bajo la modalidad de detención domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, luego del fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad. Por ese motivo, su traslado y permanencia en el centro de salud cuentan con una custodia policial reforzada.

Desde el inicio de la internación, militantes y dirigentes del peronismo se acercaron al sanatorio para expresar su acompañamiento, mientras familiares y referentes políticos siguieron de cerca la evolución de su estado de salud.

De acuerdo al último parte médico, la evolución de Fernández de Kirchner continúa siendo favorable y se mantiene bajo observación hasta completar el tratamiento previsto.