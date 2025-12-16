La provincia de Buenos Aires anunció que a partir de enero de 2026 habrá importantes modificaciones en el esquema de asistencia en las tarifas de luz.

Así lo confirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien adelantó que se eliminarán los subsidios energéticos para aquellos usuarios de barrios cerrados. La medida impactará a casi 80.000 usuarios , distribuidas en el Gran Buenos Aires (66.900 viviendas) como en el Interior (12.600 viviendas).

Además, quienes hoy reciben tarifa social deberán en enero volver a reinscribirse en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para mantener la tarifa social.

Según explicó Bianco en conferencia de prensa, el objetivo de la medida es optimizar los criterios de inclusión y exclusión respecto a los subsidios energéticos y adecuarlos a las modificaciones que llevará a cabo el Gobierno Nacional.

Asimismo, indicó que las zonas de menores ingresos continuarán recibiendo la ayuda del Gobierno bonaerense y recordó que, para acceder a la tarifa social, los usuarios deberán inscribirse en el padrón correspondiente para obtener el beneficio.

Cómo queda el nuevo cuadro tarifario en 2026

En noviembre último, el Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios focalizados en hogares vulnerables, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados.

Actualmente, el esquema se dividía en tres categorías:

N1: usuarios de altos ingresos -superiores a 3,5 canastas básicas- sin subsidios

N2: usuarios de bajos ingresos -inferiores a una canasta básica total- recibían subsidios de hasta el 65% sobre un consumo mensual.

N3: usuarios de ingresos medios -entre 1 y 3,5 canastas básicas- con subsidios parciales.

El nuevo esquema que presentó la Secretaría de Energía eliminará estos grupos y los recategorizará en dos niveles:

Hogares con subsidio : viviendas con ingresos menores a tres canastas básicas y subsidios diferenciados, según la época del año.

Hogares sin subsidio: viviendas con ingresos superiores, que no recibirán asistencia.

Qué pasará con la tarifa social en Buenos Aires

Bianco explicó que la provincia de Buenos Aires tenía un sistema propio que, en parte, replicaba el esquema nacional.

Dentro de las empresas bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica, existía una clasificación en dos segmentos de usuarios: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que continuará recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional.

Con la eliminación de la categoría N2 a nivel nacional, ese segundo grupo provincial quedaría alcanzado por la quita de subsidios. Sin embargo, Bianco aclaró que la Provincia sostendrá el beneficio para esos usuarios, siempre que se reinscriban y recategoricen.