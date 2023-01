Vaca Muerta: la producción de petróleo es récord y puede pagar la deuda externa desde 2025

La producción de petróleo en la Argentina despuntó gracias al shale oil de Vaca Muerta y permitirá retomar las exportaciones a Chile en el corto plazo, después de dos décadas de interrupciones.

En 2022 se alcanzó la mayor extracción desde 2009 y la perspectiva del sector es muy optimista: la balanza comercial de energía se podría revertir de un déficit de 5500 millones de dólares a un superávit de u$s 7000 millones en apenas tres años (de 2022 a 2025) , en gran parte por la sustitución de importaciones de combustibles líquidos (gasoil y fuel oil), gas natural y gas licuado, pero también por las nuevas ventas de petróleo a Chile.

Massa proyecta que la energía y la minería transformarán a la Argentina

El ahorro de gas que libera dólares para dos objetivos

Esas divisas nuevas con las que contará la economía argentina, unos 12.500 millones de dólares extra entre menores importaciones y mayores exportaciones le permiten al Gobierno ilusionarse con pagar o refinanciar la abultada deuda externa.

Vencimientos de la deuda en moneda extranjera durante los próximos años. Fuente: Ecolatina

Los vencimientos de la deuda en moneda extranjera se abultan en 2025, 2026 y 2027 (durante la próxima gestión presidencial) hasta unos u$s 15.000 millones por año en promedio, entre los pagos a acreedores privados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), después de las negociaciones que encabezó el ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

Energía y minería, sectores clave

En una entrevista con el Financial Times, el actual ministro, Sergio Massa, señaló que la energía y la minería transformarán la estructura productiva de la Argentina . "Esto le dará al país una capacidad muy fuerte para pagar la deuda en 2025, 2026 y 2027", aventuró.

Según comunicó la Secretaría de Energía, la producción de petróleo en diciembre 2022 fue de 622.500 barriles diarios, lo que representa un aumento interanual del 11,2% . El shale oil (no convencional) contribuyó con 282.400 barriles diarios y marcó un nuevo récord histórico, con un incremento de 32,9% respecto al mismo mes de 2021.

En diciembre la producción de petróleo trepó 11% interanual

Con datos disponibles hasta noviembre, en los primeros once meses de 2022 la Argentina efectuó exportaciones de petróleo por unos u$s 2800 millones . Las ventas al exterior solían originarse en los años anteriores principalmente de la Cuenca del Golfo San Jorge, donde Pan American Energy (PAE) extrae el crudo del tipo Escalante -más pesado que el que se produce en Vaca Muerta y es útil para producir gasoil, una vez refinado-.

Exportaciones de petróleo

Pero en 2022 los excedentes de la Cuenca Neuquina, donde está emplazada la formación no convencional, fue la de mayor cantidad de exportaciones (u$s 1500 millones de Neuquén frente a u$s 1080 millones de Chubut), con Vista, Chevron, Petronas, PAE, Tecpetrol y ExxonMobil como las principales empresas.

Una vez satisfecha la demanda interna o el "autoabastecimiento de petróleo", Argentina retomará las exportaciones a Chile mediante el Oleoducto Trasandino (OTASA) . Según fuentes del mercado, eso sería en mayo y la petrolera YPF podría aprovechar para enviar unos 35.000 barriles diarios.



Por todo esto, adicionalmente al empuje que tienen las obras de gas (despliegue de equipos y perforaciones por el Plan Gas y la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner -GPNK-), el petróleo también impulsa la infraestructura en la región, para aumentar la capacidad de evacuación .

Oleoductos del Valle (Oldelval), una empresa conformada por YPF, las estadounidenses ExxonMobil, Chevron, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, anunció una inversión de u$s 1080 millones para incrementar la capacidad de transporte de crudo hasta los 540.000 barriles diarios en 2025.