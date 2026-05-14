El Mundial de 2026 se prepara para un emocionante duelo entre Uzbekistán y Colombia, dos selecciones con historias y estilos de juego contrastantes. Uzbekistán, que logró su primera clasificación a un Mundial, llega tras consagrarse campeón de la Copa de Naciones CAFA en 2025, mientras que Colombia, con una destacada actuación en la última Copa América, busca reafirmar su estatus en el fútbol sudamericano. Con un enfoque defensivo y transiciones rápidas, los “Oq boʻrilar” se enfrentarán a un equipo colombiano que se caracteriza por su juego ofensivo y toque ágil. La expectativa es alta, ya que ambos equipos buscan dejar su huella en este torneo, prometiendo un partido vibrante y lleno de emociones en el Estadio Ciudad de México. El partido inaugural del Mundial 2026 entre Uzbekistán y Colombia se jugará el miércoles 17 de junio y comenzará a las 23:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Ciudad de México en Ciudad de México, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. Al disputarse en tres países diferentes, el Mundial 2026 tendrá horarios distintos según la sede de cada encuentro. Para los aficionados argentinos, esto significa que algunos partidos se jugarán por la tarde y otros ya entrada la noche, especialmente en los encuentros disputados en Estados Unidos. La diferencia horaria será menor en los partidos celebrados en México, mientras que las sedes del oeste estadounidense tendrán un mayor desfase respecto a Argentina. En Argentina, el partido entre 23:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026. Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.