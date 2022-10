Almuerzo exclusivo: la pregunta picante que le hizo un empresario de Techint a Facundo Manes

El almuerzo se realizó en un amplio salón del piso 11 del hotel Sheraton. Fue un encuentro restringido a los empresarios y CEOs de empresas que auspician el Coloquio de IDEA 2022. No hubo difusión a la prensa. El moderador de la cita fue Roberto Alexander, CEO de IBM Argentina. También estuvo Oscar Andreani y José Antonio Aranda, accionista de Clarín.

Facundo Manes asistió acompañado por su hermano Gastón, encargado del armado del espacio radical en la Provincia de Buenos Aires.

Abogado y hermano menor de Facundo, Gastón estaba exultante. Anoche logró cerrar un acuerdo con las distintas ramas bonaerenses de la UCR, que se alinearon con el liderazgo de Manes. En particular, consiguió que el intendente de San Isidro Gustavo Posse respaldara al diputado y autor best-seller. Este viernes a la tarde expondrán la reciente alianza en una recorrida marplatense. Manes y Posse caminarán por la Plaza del Agua, ubicada en el centro de la ciudad costera.

Manes además sumó a la mesa del Sheraton dos macroeconomistas muy instalados en el mercado. Se trata de Marina Dal Poggetto, Directora Ejecutiva de Eco Go Consultores, y Martín Rapetti, el director de Equilibra. La inclusión no fue inocente. Apunto a demostrar que Manes cuenta con un plan económico concreto para gobernar la Argentina, y no sólo con una hoja de ruta más centrada en la cultural y educativo.

Dal Poggetto venía de participar en un panel del Coloquio junto a Osvaldo Giordano, Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba; Hernán Lacunza, Director de Empiria Consultores; y Martín Redrado, Director de Fundación Capital.

Preguntas al hueso

A lo largo de la hora y cuarenta que duró el almuerzo, Manes atajó preguntas de los CEOs presentes. La más picante fue la que le hizo el presidente ejecutivo de Ternium, Martín Berardi. El representante de Techint fue al hueso: "¿Y qué pensás hacer si ganás la elección y sos Presidente?".

Manes dio su visión de país, con eje en las reformas educativas y el desarrollo productivo. Pero además rápidamente le dio pie a Dal Poggetto y Rapetti. Ambos fueron codiciados por Sergio Massa hasta hace unos meses. El tigrense los pretendía para el cargo de viceministro. Pero decidieron apostar por el proyecto de Manes.

Rapetti le respondió a Berardi que el problema más grave de la Argentina es la inflación. Lo afirmó un par de horas antes de que se conociera la suba de precios de 6,2% en septiembre. Y agregó, en caso de ganar, Manes aplicaría un shock de estabilización. Los economistas que trabajan para Manes descreen de la estrategia que apunta a una baja gradual de la inflación. Y no descartan la necesidad de devaluar.

Aranda, de Clarín, le preguntó a Manes cómo pensaba ganar en la Provincia de Buenos Aires. Ahí el hermano del diputado recogió el guante y aseguró que era posible desbancar a Axel Kicillof.

En paralelo a la comida de Manes con empresarios, otros precandidatos tuvieron sus propios almuerzos con los representantes del círculo rojo. En otras salas del Sheraton, Patricia Bullrich y Javier Milei protagonizaron mano a mano con CEOs y ejecutivos que pagaron para escucharlos.

En otra habitación del hotel marplatense, el economista y diputado libertario dio un diagnóstica y una receta distinta a la de Manes. Ante 20 empresarios describió al detalle su "plan motosierra". Y aseguró ser el "mejor vehículo para derrotar definitivamente al kirchnerismo". Milei prometió que si entra al balotaje, "le gano a Cristina Kirchner 70% a 30". Al cierre del almuerzo, 16 ejecutivos le pidieron una selfie el economista.