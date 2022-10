Control de precios: los efectos que espera el Gobierno y el enojo con los empresarios

El secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, fue junto al presidente Alberto Fernández dos de los funcionarios del Gobierno que participó de forma presencial del 58° Coloquio de IDEA -el ministro Sergio Massa lo hizo de modo virtual-. De diálogo fluido con el sector industrial pero crítico de muchas de sus actitudes, no considera justas algunas de las quejas de los empresarios.

"Es increíble que en la Argentina se discuta todo menos cómo crecer. Si no hay crecimiento el resto de las variables son inmanejables" , afirmó en una entrevista con El Cronista.

- La industria dice que se comienzan a ver algunos síntomas de freno de la actividad a raíz de la falta de insumos y hay preocupación. ¿Comparte esta visión?

- El nivel de crecimiento industrial muestra 11 puntos por encima de la prepandemia. El sector industrial hace 24 meses que genera empleo y lleva poca conflictividad. De junio a septiembre solo hay cinco pedidos de suspensiones en el Ministerio de Trabajo. Hay provincias que tienen pleno empleo y con crecimiento sostenido. El tema es que hay dos Argentinas: una que nace de la especulación financiera, y que lleva luego a las crisis, y otra del interior, la productiva y que se recupera.

- ¿Y entonces cómo cómo interpreta las críticas?

- Tenemos problemas de insumos y lo reconocemos. Tomamos todas las medidas a nuestro alcance para resolverlo pronto. La Argentina hoy genera dólares. Este año llegaremos a los u$s 95.000 millones en exportaciones. El año pasado tuvimos récord un favorable de la balanza, a diferencias de otros años, cuando había déficit y se cubría con deuda. Acá no hay más deuda, acá hay dólares de verdad . ¿Qué nos pasó? La brecha cambiaria es un problema, y mucha gente ante tanta presión devaluadora anticipó compras, incluso muchas veces de forma ilícita. Debemos tener en cuenta el crecimiento del 10% que tuvo la Argentina, termina generando también mayor demanda. Y no hay que olvidar aumento de la energía; aquí debíamos tomar una decisión: o se importaba gas o se paraba la industria . Decidimos importar gas.

- ¿Dentro de esta necesidad de dólares puede haber más tipos de cambios especiales?

- Lo que se buscó por todos los medios fue evitar una devaluación brusca y se logró. Esto sin reservas es muy peligroso y licuaría salarios, algo que queremos evitar. Echaría un balde de nafta sobre la inflación. Primero había que estabilizar.

- ¿Y con esto se podría estar tranquilos con las reservas o no deberían extrañar más cepos o nuevas cotizaciones?

- El objetivo de Massa es reforzar las reservas y llegar a lo más alto posible. Tomamos medidas muy concretas para cuidar los dólares que están ingresando . Vamos a cuidar los dólares para no frenar la actividad.

Precios y congelamiento

- Se vuelve sobre la idea de acuerdo de precios y salarios. ¿Lo ve posible? ¿Puede solucionar algo?

- La inflación nunca se resuelve con estos acuerdos . La inflación tiene mucho de estructural y mucho de expectativa. Lo estructural lo estamos trabajando. La expectativa, los acuerdos de precios, sirven hasta que estas medidas tengan efecto. Esto no va a arreglar el problema, pero dará tiempo. El Gobierno decidió que lo que no puede pasar es que se siga depreciando del salario. El plan de estabilización apunta a preservar el poder adquisitivo del salario.

- ¿Y dentro de esto entraría un congelamiento de precios?