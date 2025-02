La peor para los jubilados: ANSES anunció quienes no recibirán el bono en febrero

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono de $ 70.000 para jubilados y pensionado en febrero. Además, el organismo previsional aplicará un aumento del 2,7% en los haberes, según la nueva fórmula para calcular la movilidad jubilatoria.

Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei modificó los requisitos para acceder a este refuerzo económico, por lo que no todos los beneficiarios podrán recibirlo en febrero.

¿Quiénes no recibirán el bono de $ 70.000 en febrero?

Según el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró un valor del 2,7% en diciembre, el haber mínimo pasó a $ 273.086 en febrero . Desde la ANSES informaron que el bono de refuerzo estará destinado exclusivamente a quienes perciban una jubilación inferior a este monto.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobren entre $ 273.086,50 y $ 343.086,50, el bono se otorgará de manera proporcional hasta alcanzar el haber mínimo con el refuerzo incluido.

Por lo tanto, aquellas personas que perciban un haber superior a $343.086,50 no recibirán el bono de $ 70.000 en febrero .

Calendario de pagos: ¿cuándo cobro en febrero?

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de febrero.

DNI terminados en 1: 11 de febrero.

DNI terminados en 2: 12 de febrero.

DNI terminados en 3: 13 de febrero.

DNI terminados en 4: 14 de febrero.

DNI terminados en 5: 17 de febrero.

DNI terminados en 6: 18 de febrero.

DNI terminados en 7: 19 de febrero.

DNI terminados en 8: 20 de febrero.

DNI terminados en 9: 21 de febrero.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 26 de febrero.

¿Quiénes pueden jubilarse en Argentina?

Según la ANSES, para acceder a la jubilación en Argentina es necesario cumplir con la edad mínima requerida (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) y contar con 30 años de aporte.

Sin embargo, el Gobierno confirmó que la moratoria previsional vencerá en marzo y no será prorrogada por dos años más, como estaba previsto.