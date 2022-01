La grieta en Juntos por el Cambio: los que están a favor y en contra de Milei

En las últimas elecciones, Juntos por el Cambio logró el objetivo que proponían varios de sus referentes: ampliar el espacio. Sin embargo, la incorporación de actores generó que hoy exista un amplio espectro ideológico dentro del espacio, lo que puede generar ruidos internos. Uno de esos puntos de conflicto es un nombre propio: cuál es el vínculo que se debe tener con Javier Milei.

El economista, que llegó al 17% como candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires, es visto con desprecio por algunos, mientras que otros consideran fundamental sumar a la corriente libertaria de cara a 2023.

Halcones con "afinidad ideológica"

Los representantes de los llamados "halcones", especialmente del PRO, son los que parecen más cercanos a Milei. De mínima, aspiran a apuntar a su electorado con ideas de liberalismo económico. De máxima, a algún tipo de acuerdo en el que se confluya en una misma oferta electoral. Obviamente, esta alternativa generaría un fuerte ruido interno en el resto de Juntos por el Cambio.

Patricia Bullrich es la que más coquetea con el diputado libertario. Han coincidido en varios lugares, se han reunido y no han dudado en fotografiarse juntos. El propio Milei reconoció en una entrevista a elDiarioAr que "no es descartable una fórmula con Patricia Bullrich en 2023 por la afinidad ideológica que tenemos".

El otro que detecta una posible pecera en la que lanzar una caña es Mauricio Macri. El ex presidente, en diálogo con LN+, aseguró que "las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo".

Pero no solo halcones PRO lanzan flores hacia ese espacio. Esta semana se sumó una dirigente del radicalismo, recién integrada al espacio, Carolina Losada. La vicepresidenta del Senado, consultada por Clarín sobre una posible alianza con Milei y con José Luis Espert, contestó que tiene una "muy buena relación con Javier, lo conozco desde Intratables, le tengo cariño". También consideró que son "dos líderes políticos que han logrado llegar a lugares importantes y los respeto muchísimo. Yo creo que habría que charlarlo con ellos".

Dudas, límites y distancia

Más allá de estos centros, la mayoría de los referentes de Juntos por el Cambio tiene más distancia con Milei. Horacio Rodríguez Larreta recibió uno de los ataques más directos. "¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés", había lanzado Milei.

Fiel a su estilo, el jefe de gobierno contestó que "no pienso engancharme en esto. La Argentina necesita lo contrario, que consensuemos, que trabajemos juntos". Rodríguez Larreta siempre diferenció a Milei de Espert, con quien sí acordó y hasta incorporó a la gestión porteña.

Elisa Carrió ha tenido diferencias públicas. Dentro de su partido aseguró que Milei es un anarcocapitalista. Según sus términos, "una sociedad sin Estado, una sociedad librada a los más fuertes. En el anarcocapitalismo te pueden matar, te pueden sacar tu casa. En el fondo, es un kirchnerismo a la derecha".

El mote de "kirchnerista a la derecha" no fue bien recibido por Milei, quien le contestó por Twitter con una foto de la líder de la Coalición Cívica con Néstor Kirchner.

Gerardo Morales, presidente del radicalismo, aseguró que "con Milei el radicalismo no va a estar. Por lo menos yo como presidente del partido no estoy de acuerdo". En esa línea, aseguró que "para mí Milei es un límite. Tampoco hay que amontonar solo para ganar. Con la experiencia que tenemos de la gestión 2015-2019, creo que no hay que cometer errores, tener un buen plan de gobierno y tener coherencia".



Por último, otro radical se pronunció en contra de un acercamiento, aunque no lo atacó, sino que relativizó su potencial. Alfredo Cornejo consideró que se trata de "una discusión puramente porteña. En el único lugar que tuvo desarrollo fue en CABA. Milei es el resultado no de temas ideológicos sino de un voto bronca que aparece en las elecciones intermedias en todos lados".