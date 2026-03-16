Luego de que este fin de semana se dieran a conocer nuevas pruebas judiciales en el caso Libra que apuntan contra el presidente Javier Milei, la Comisión que sigue el caso en la Cámara de Diputados dará una conferencia dónde habrá “novedades en el plano judicial y en el plano parlamentario”. Además, fuentes reservadas indicaron a El Cronista que hubo contactos de abogados norteamericanos con miembros de la Comisión Libra. Qué se puede esperar. Las novedades en el caso libra, la criptomoneda que promovió el presidente en un posteo a través de X hace más de un año, involucran aún más a Javier Milei, su hermana Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. En este caso, se habrían registrado más de 35 llamadas entre los hermanos Milei y Caputo con Mauricio Novelli, señalado como intermediario de pagos por cinco millones de dólares provenientes de Hayden Davis, el empresario estadounidense creador de la criptomoneda. Dado estas nuevas revelaciones, la Comisión Libra dará una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados a las 16. Allí se darán “novedades en el plano judicial y en el plano legislativo”. Esto lo confirmó a El Cronista uno de los integrantes de la Comisión. Asimismo, fuentes parlamentarias confirmaron a El Cronista que un grupo de abogados norteamericanos se habría puesto en contacto con miembros de la Comisión, entre ellos con Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Juan Marino y Sabrina Selva de Unión por la Patria. Se trataría de uno de los estudios jurídicos que litiga en Nueva York en defensa de un grupo de estafados. Esto fue desmentido por miembros de la Comisión, quiénes aseguraron que no darían novedades hasta la conferencia de prensa. “Queremos mantener la unidad que tuvimos para investigar”, afirmaron en diálogo con este medio. Según confirmó oficialmente Ferraro, en diálogo con Radio Mitre, el eje de la conferencia girará en torno a las sospechas de presuntas conexiones entre el jefe de Estado, su entorno y empresarios, Desde la Comisión sostienen que el presidente y sus funcionarios deberán dar explicaciones ante el Congreso por la difusión del token Libra. Ferraro remarcó que la investigación permitió rastrear 16 ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de intermediarios relacionados con el lanzamiento de la criptomoneda. En esta línea, se identificaron transferencias que coinciden con un memo hallado por peritos informáticos en el marco de la investigación judicial. El diputado de la Coalición Cívica confirmó que Davis transfirió fondos a distintas cuentas, que luego se transformaron en una “cueva cripto” y que allí participó como intermediario un jubilado de 75 años. Según la investigación parlamentaria, Hayden Davis habría viajado de urgencia a la Argentina el 30 de enero para firmar un acuerdo de confidencialidad. El desplazamiento, de treinta y ocho horas, coincidió con los chats de Novelli y luego fue corroborado mediante pericias realizadas sobre distintos dispositivos electrónicos. De acuerdo con Ferraro, el circuito de pagos se habría canalizado a través de cuentas y criptomonedas, con la participación de terceros encargados de mover los fondos hacia diferentes billeteras digitales. La operatoria también habría incluido el uso de información privilegiada. En ese sentido, Ferraro señaló que “treinta y seis personas accedieron a datos que les permitieron alzarse con más de un millón de dólares cada una”, a través de billeteras cripto. El legislador cuestionó la actuación del fiscal de la causa, Jorge Taiano, cuya designación se dio hace más de un año y no tuvo avances en la investigación. “No se citó a declarar a ningún testigo, ni siquiera en calidad testimonial”, acusó. Esta tarde, la Comisión dará un cierre a la investigación y pondrá a disposición de la justicia la documentación reunida que involucraría al presidente y su círculo rojo.