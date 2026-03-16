El presidente Javier Milei expuso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde profundizó sobre el panorama económico del Gobierno y apuntó contra los ambientalistas por interferir en la administración de los recursos naturales. “Tenemos cobre, litio, oro, minerales raros, tierras raras. Cosas fabulosas. Chile con la misma cordillera, genera 30 veces más que lo que generamos nosotros”, cuestionó el mandatario. En esta misma línea, criticó: “Todo porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos. Si ustedes le hicieran caso a los ambientalistas, no podrían tocar nada en la tierra porque seguramente causarían daño. Si llevan esa hipótesis al extremo, se mueren”. Además, insistió en que “no va a haber generación futura” si se continúan las políticas de protección al medioambiente. “No estamos proponiendo negar los impactos ambientales, estamos proponiendo hacer cosas que tengan sentido. Porque no sea cosa que por cuidar a la tierra, entonces hay que destruir al ser humano”, remarcó. “Para qué nos dio el creador el planeta, ¿para contemplarlo?“, sentenció Milei, acompañado de Karina Milei y su vocero presidencial, Manuel Adorni. Ante un panel de empresarios, el Presidente se refirió a las principales variables económicas que atraviesa el país y admitió que la inflación es alta, pero cuestionó a la última gestión. “¿La inflación es alta? Sí, claro que es alta, pero cuando vinimos era de 1,5% diario. Cuando llegamos la mayorista era de 54%“, remarcó. E insistió en que: “Como venía la dinámica, con la cantidad de pasivos monetarios en el Central que hubiera quintuplicado la cantidad de dinero, con la cantidad de deuda en pesos, que hubiera aportado entre 9 y 10 bases monetarias más, el problema de las SIRA y las reservas netas negativas, íbamos a ir a un hiperinflación del 15.000% anual. ¿Es alta la que tenemos? Sí, claro, pero venimos del peor lugar, el infierno". Una comparación similar hizo respecto de los indicadores de pobreza. “Tenemos los niveles de pobreza más bajos de los últimos 8 años”, destacó Milei. En su explicación, subrayó que “tener 30% de pobres es un espanto” pero que cuando llegó al poder el indicador estaba en un 41% y que la serie era incorrecta en su medición semestral ya que “subestima lo que pasa en las puntas”.