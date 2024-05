La lapidaria advertencia de Lacunza sobre el futuro de Milei: "Por las malas"

El exministro de Economía Hernán Lacunza reforzó este miércoles sus críticas al atraso cambiario que defiende el Gobierno y advirtió sobre la posibilidad de que se produzca "un ajuste por las malas".

"Tiene razón el presidente en decir que el tipo de cambio de equilibrio es muy difícil de determinar y que nadie lo sabe. Pero hay indicios, cuando uno escucha que hay tours de compras a chile o que vienen bandas de rock sin mucho recorrido. Todo eso quiere decir que hay una sospecha de atraso cambiario incipiente", analizó Lacunza en declaraciones radiales.

En esa línea, el economista enumeró algunas de sus principales preocupaciones, la mayoría de ellas relacionadas con las respuestas del propio Javier Milei al defender el crawling al 2%.

"Lo que más me preocupa no es tanto el nivel de tipo de cambio, sino la respuesta del Gobierno. Que el presidente se meta en esta discusión ya es un mal síntoma porque no debería embarrarse en esta discusión técnica", señaló.

En diálogo con Radio Rivadavia, Lacunza apuntó también contra otro argumento que usó Milei recientemente: que no hay atraso porque se están comprando dólares todos los días.

"El mercado, que razona a corto plazo, ve que el Gobierno dice que va a mantener el crawling al 2% y apuesta, por ejemplo, a 90 días. Pero al día 75 se puede ir. Ganan o pierden, no me preocupan los que apuestan. Pero un país no se puede comer una curva cada 90 días", argumentó.

Para el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, faltan reformas estructurales que sostengan un tipo de cambio semejante.

"Otra respuesta que suelen dar es que el tipo de cambio de equilibrio va a ser más bajo porque el país que tienen en la cabeza, con un Estado más chico, menos impuestos y más abierto, no necesita un dólar tan alto. Eso es conceptualmente cierto, ese es el desarrollo. Pero eso no pasa en dos o tres meses, de hecho reformas estructurales no hicimos ninguna", analizó.

"En el recorrido, en el trayecto, el tipo de cambio de equilibrio no es el del país que sueñan el ministro de Economía y el presidente , que ojalá salga, es el del país de los dirigentes sindicales, el de los gobernadores, el de los senadores. El país, en la calle, no es el que soñamos, es el que somos", agregó.

En esta línea, Lacunza sugirió realizar modificaciones para evitar una "emboscada".

"Ya vi esto muchas veces. Si uno se obsesiona con un instrumento, como es el tipo de cambio, y después las reformas no llegan, terminas con un ajuste por las malas, Me preocupa que se vayan encerrando en un callejón y que mientras le tiren dólares por la ventana parezca que se confirma su tesis. Porque cada vez le van a tirar menos y va a empezar a subir la brecha, y ahí se viene una salida desordenada. Sería un riesgo innecesario caer en esa emboscada", dijo.

"Para salir del cepo se ha hecho muy poco"

En otro tramo de la entrevista radial, Lacunza pidió que el Gobierno "vaya tomando riesgos" para acercarse a la salida del cepo y conocer el verdadero precio de mercado.

"Mientras exista el cepo, no se puede saber el tipo de cambio normal. Yo entiendo y celebro la prudencia del gobierno para no dar un salto al vacío, pero una cosa es la prudencia y otra la inmovilización. El cepo que tenemos hoy es muy parecido al de hace cinco meses. Temo que el Gobierno se sienta confortable con esta pseudo-estabilidad nominal que no tiene sorpresas pero que tampoco tiene inversión, crecimiento o empleo", explicó.

"El cepo es una medida de emergencia que hay que ir normalizando lo más rápido posible, y se ha hecho muy poco. Hay que ir tomando riesgos, liberando una parte para ir reconociendo cuál es la demanda potencial y cuál es el verdadero precio de mercado", reafirmó el economista.