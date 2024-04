La dura advertencia de Lacunza sobre el dólar: "Sería letal"

El dólar es una de las principales anclas que encontró el gobierno de Javier Milei para contener la inflación y las expectativas sobre el programa de gestión, pero el exministro de Economía Hernán Lacunza lanzó una advertencia sobre un suceso que podría romper la estabilidad cambiaria: "Sería letal" .

"Hoy estamos mejor que el día uno", sostuvo el integrante del gabinete con el que finalizó su Gobierno Mauricio Macri, pero advirtió que Milei "tiene la virtud potencial de institucionalizar un orden fiscal que empezó este gobierno, después del desorden que dejó el anterior, con una combinación de motosierra, freezer y licuadora, que puede servir un cuatrimestre, pero no un año".



Sobre las decisiones que se tomaron en estos cuatro meses, detalló que "El gobierno heredó un legado muy difícil -reservas negativas, brecha 150%-, la inflación reprimida era explosiva. Toda esa primera parte del programa que fue aventar los riesgos de hiperinflación, default y corralito, todo eso lo encaró de entrada y hoy tenemos brecha en 20%, reservas netas neutras".

De todas maneras, también marcó algunas críticas sobre el accionar de la gestión libertaria en la Casa Rosada: "También es cierto que la recesión es muy aguda, que el producto cae más del 6% trimestral que anualizado da como 20.

La advertencia de Lacunza sobre el dólar

La divisa norteamericana se mantuvo estable durante los primeros cuatro meses de gestión de Javier Milei y quedó muy por detrás de los porcentajes de inflación que se registraron desde diciembre, pero Lacunza puso una advertencia sobre el mercado cambiario.

"Si te vas metiendo en un callejón, donde la única puerta de salida es una nueva devaluación sería letal para la marcha del programa económico. Sería resetear el modelo dentro de X meses, pero me doy cuenta demasiado tarde. No cometamos ese error. Es comprar inflación baja en abril a costa de riesgo de inflación alta en agosto", alertó el economista.



Según Lacunza, "no se puede seguir mucho tiempo con el dólar corriendo al 2%, la inflación al 10 y la tasa de interés al 7, porque eso inexorablemente termina en un atraso cambiario incipiente al principio, pero dentro de unos meses más grave".

"Cuando uno escucha al Gobierno desestimar este problema, decir que el mercado lo convalida... ojo que el mercado se come la curva; y que el mercado se coma la curva, lo respeto no lo idolatro, pero finalmente el que especula gana y pierde; pero cuando el gobierno se come la curva, sufren 46 millones de pasajeros", cerró el exministro sobre qué puede pasar con el dólar y la inflación.