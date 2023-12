En medio de la marcha, la Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra el DNU de Milei

La Justicia rechazó la medida cautelar que presentó la CGT contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei en medio de la movilización que lleva adelante la central obrera en Tribunales para reclamar por la inconstitucionalidad de la medida.

Según consignó el texto que emitió el juez laboral José Ignacio Ramonet , el rechazo de la cautelar se produjo porque el DNU aún no se encuentra en vigencia, por lo que deberá volver a presentarse luego del viernes, día en el que empiezan a regir todas las modificaciones.

El amparo buscaba suspender las modificaciones al régimen del trabajo que introdujo el Decreto 70/2023 que se publicó la semana pasada y que enfrentó a la CGT con el Gobierno tanto por el formato que se eligió para no pasar por el Congreso como también por las distintas leyes que perjudican a los sindicatos.

"No encuentro que se den razones 'graves y objetivamente impostergables' (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar "interina", considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia", consignó el juez en el fallo.



La Justicia rechazó la cautelar de la CGT

La decisión de Ramonet se conoció en el mismo momento en el que la central obrera junto a distintos gremios y movimientos sociales realizan una marcha frente a Tribunales con la que buscan mostrar fuerza y el rechazo al DNU.

De todas maneras, el magistrado se declaró competente para intervenir en el caso y le dio tres días al gobierno nacional para que responda la demanda que le inició la CGT, una de las varias que llegaron a sede judicial principalmente desde la oposición.

"De entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica", agregó el juez en la resolución.



Ramonet aclaró que de esta manera no sienta posición sobre la validez del DNU sino que "a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino".

"En mi modestísima opinión- sería aconsejable que las acciones colectivas que se iniciaran (o que ya se han iniciado) se ´desagregaran´ por fuero especializado, siendo indiscutible en esta causa que el fuero llamado a entender en las cuestiones planteadas no sería otro que esta Justicia Nacional del Trabajo", cerró el magistrado.