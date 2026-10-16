El principal motor del encarecimiento mayorista fue el rubro “Petróleo crudo y gas”.

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En esta noticia El costo de la construcción subió 1,5% en septiembre

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 3,2% en septiembre, informó el INDEC. De esta manera, el termómetro de los precios a la salida de las fábricas acumuló un alza del 22,8% en los primeros nueve meses de 2026 y exhibió una variación interanual del 29,2%.

La dinámica del nivel general mayorista durante el noveno mes del año estuvo explicada casi en su totalidad por el comportamiento de los bienes locales.

Según detalló el organismo estadístico, los “Productos nacionales” anotaron una suba del 3,4%, mientras que los “Productos importados” operaron como un ancla para el índice al registrar un leve avance de apenas el 0,4%.

Al desglosar el desempeño de los bienes de producción nacional, el principal motor del encarecimiento mayorista fue el rubro “Petróleo crudo y gas”.

Este sector primario experimentó un fuerte salto mensual del 15%, lo que le otorgó la mayor incidencia positiva en el nivel general, aportando 1,43 puntos porcentuales al resultado final.

Datos del IPIM de septiembre 2026 difundidos por el INDEC. INDEC

Un escalón por debajo en términos de impacto sobre el indicador se ubicaron los “Productos agropecuarios”, que marcaron un alza del 2,6%, y los “Productos refinados del petróleo”, con un ajuste del 2,2%.

Por su parte, la división de mayor peso en la estructura general, “Alimentos y bebidas”, mostró una variación contenida del 1,7% mensual.

El reporte del INDEC también da cuenta del comportamiento del Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del indicador principal.

Este índice exhibió un incremento del 3,4% en septiembre, como consecuencia de una suba del 3,7% en los productos nacionales y del 0,3% en los importados, acumulando así un 28,1% en los últimos doce meses.

Finalmente, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente la variación de los precios de la producción local excluyendo impuestos y bienes importados, arrojó un aumento del 3,8% en el mismo mes. Este avance superior al resto de las mediciones se explicó por la fuerte tracción de los “Productos primarios”, que escalaron un 7,9%, acompañados por un 2,1% en los bienes manufacturados y la energía eléctrica.

El costo de la construcción subió 1,5% en septiembre

En otro informe difundido este viernes se informó que el costo de la construcción subió 1,5% en septiembre respecto de agosto y 31,3% interanual.

El resultado es consecuencia de las alzas de 1,3% en el capítulo “Materiales”, 1,6% en “Mano de obra” y 1,5% en “Gastos generales”.

El capítulo “Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la UOCRA. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

El capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios de electricidad y gas.

Finalmente, el capítulo incorpora una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de agua y cloaca.