La industria trabaja con apenas la mitad de su capacidad instalada, en un contexto donde el sector atraviesa uno de sus momentos más complejos. Así lo reveló el informe que difundió este jueves el INDEC: en diciembre el uso de la capacidad instalada se ubicó en 53,8%, lo que representa su peor dato desde marzo de 2024, cuando tocó un piso del 53,2%. En comparación con noviembre, la cifra retrocedió casi 4 puntos, mientras que en términos interanuales la caída fue de 2,9 puntos, ya que el indicador había cerrado en 56,7 en el mismo mes de 2024. Solo cinco sectores mostraron niveles de utilización de la capacidad instalada por encima al nivel general: refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). En contrapartida, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica excepto automotores (38,9%), productos del tabaco (38,6%), productos textiles (35,2%), productos de caucho y plástico (33,4%) y industria automotriz (31,2%). En diciembre de 2025, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia negativa se observa en la metalmecánica excepto automotores, que presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,9%, inferior al registrado en diciembre de 2024 (45,7%). Esto dato, señaló el informe, se vincula, principalmente, con los menores niveles de producción de aparatos de uso doméstico y de maquinaria agropecuaria. Según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de aparatos de uso doméstico cae interanualmente 43% y la fabricación de maquinaria agropecuaria registra una disminución de 22,9% para la misma comparación. Al mismo tiempo, la industria automotriz mostró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 31,2%, inferior al de diciembre de 2024 (44,2%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices. Por su parte, los productos de caucho y plástico presentan en diciembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 33,4%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (42%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos. Según datos del IPI manufacturero, la fabricación de manufacturas de plástico disminuyó 12,4% en diciembre con respecto al mismo mes de 2024, mientras que la producción de neumáticos registra una caída de 57,3% para la misma comparación. En tanto, los productos alimenticios y bebidas registran un nivel de utilización de la capacidad instalada de 63,6%, inferior al registrado en diciembre del año anterior (65,9%), vinculado principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a una disminución en la producción de carne vacuna. Según datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas registra una caída interanual de 10,9%. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la elaboración de aceite y subproductos de soja presentó además una disminución interanual de 15,1%. Asimismo, según datos del IPI manufacturero, la producción de carne vacuna registra una disminución interanual de 7,3%. Por último, en diciembre de 2025, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia positiva se observa en las industrias metálicas básicas, que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 57,5%, superior al registrado en diciembre de 2024 (52,4%). Esto se vincula, principalmente, con el incremento en la producción siderúrgica. Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 11,9% en el mes de referencia.