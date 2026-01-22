El BYD Dolphin Mini ya se convirtió en uno de los autos más buscados en nuestro país. Se trata del modelo más barato de la marca china en Argentina, que llegó en octubre del año pasado con el desembarco oficial de la compañía.

Es 100 % eléctrico y su diseño combina tecnología accesible y útil. Fue galardonado con el título de World Urban Car en World Car Awards 2025 celebrado en el New York International Auto Show.

BYD Dolphin Mini: características del vehículo

Según indicó el sitio especializado Auto Test, el Dolphin Mini mide 3.990 mm de largo, 1.720 mm de ancho y 1.590 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.500 mm, con una distancia entre ejes de 2.500 mm. En términos de espacio interior, muestra una habitabilidad superior a la de modelos similares , como el Renault Kwid, y un baúl de 308 litros contra los 290 de su rival directo.

En el interior destaca una pantalla táctil de buen tamaño , conectividad para smartphones y control por voz, con soluciones de confort como asientos ajustables eléctricamente y equipamiento bien resuelto para el segmento.

Todas las unidades que llegan desde China utilizan un motor eléctrico de 88 CV y 175 Nm de torque, con tracción delantera. Ofrece cuatro modos de conducción (Sport, Normal, Eco y Nieve), con una velocidad máxima de 150 km/h.

Según la versión, puede equipar una batería de 30 kWh o 43,2 kWh, con autonomías declaradas de 280 y 380 kilómetros, respectivamente. Para la carga, anuncia que es posible recuperar del 10 % al 80 % de la batería en aproximadamente 30 minutos.

Un dato llamativo es que la ficha técnica anuncia que está preparado para cuatro pasajeros y no cinco, aunque es una decisión lógica si se tiene en cuenta su limitado ancho.

El BYD Dolphin Surf cuenta con un sistema de propulsión 100% eléctrico y control de voz inteligente. (Fuente: BYD).

Cuánto cuesta el BYD Dolphin Mini en 2026

El precio arranca en u$s 22.990 para el BYD Dolphin Mini GL, lo que equivale a $ 34.000.000 aproximadamente, en un rango similar al Toyota Yaris o al Peugeot 208, dos de los autos más vendidos del mercado argentino. Por su parte, con el modelo GS el precio asciende a casi u$s 24.000 ($ 34 millones).

BYD no se define como una automotriz, sino como una empresa de tecnología. Fue fundada en 1995 por Wang Chuanfu y desarrolla y produce todos los componentes de sus vehículos, hasta los neumáticos. Su capital cotiza en la Bolsa de Hong Kong y Berkshire Hathaway, la firma de Warren Buffett, es su principal inversor en la actualidad.

El año pasado vendió 4,7 millones de unidades y superó por primera vez los u$s 100.000 millones de facturación. Es la única automotriz china -también, la única fabricante exclusivamente de autos eléctricos- entre los 10 productores de vehículos más grandes del planeta.