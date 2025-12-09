La construcción subió un 8% en octubre contra el mismo mes del 2024 y, desde que arrancó el año, solamente se ubicó en terreno negativo en enero (-1,4%). Mientras que la industria sigue sin repuntar: cayó 2,9% interanual y marca el cuarto mes consecutivo a la baja.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad industrial manufacturera registró en octubre una baja del 0,8% con respecto a septiembre en términos desestacionalizados.

El IPI manufacturero acumuló dos meses consecutivos en retroceso, ya que en septiembre mostró una variación negativa del 0,1%. “El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior”, señaló el informe oficial.

Todos los números de la industria, sector por sector

En la comparación interanual, la actividad fabril disminuyó 2,9% y acumuló el cuarto retroceso consecutivo. En tanto, el acumulado de enero-octubre de 2025 presenta un incremento de 3,1% respecto a igual período de 2024.

Entre los sectores con mayores caídas interanuales, se destacaron “prendas de vestir, cuero y calzado” (15,1%); “productos de caucho y plástico” (12%); “alimentos y bebidas” (1,7%); “productos textiles” (24%); “vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (4,1%); “maquinaria y equipo” (2,2%); y “productos de tabaco”, 12,4%, entre otros productos.

En detalle, las bajas más significativas en octubre fue productos textiles, especialmente en tejidos y acabado de productos textiles e hilados de algodón. También hubo una fuerte contracción en prendas de vestir, cuero y calzado, afectado por una caída que arrastró al primer apartado.

El desempeño en alimentos y bebidas también mostró una desaceleración, afectado por las Galletitas, productos de panadería y pastas (-1,1%), Gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas (0,9%) y Vino (0,7%).

Solo cinco rubros tuvieron alzas: Otro equipo de transporte (11,4%), Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (3,2%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (2%); Productos minerales no metálicos (1,1%) e industrias metálicas básicas (0,9%).

La construcción también retrocedió en octubre

La actividad de la construcción registró en octubre una caída mensual de 0,5% respecto al mes anterior, informó el INDEC.

En tanto, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó un alza de 8 puntos respecto a igual mes de 2024. De esta forma, el acumulado de los diez meses de 2025 del índice presentó un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

Los datos del consumo de insumos para la construcción en octubre mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 40,7% en hormigón elaborado; 35,7% en artículos sanitarios de cerámica; 33,6% en asfalto; 24,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 13,1% en pinturas para construcción; 12,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 7,5% en cemento portland.

En tanto, se observaron bajas de 11,2% en yeso; 6,9% en ladrillos huecos; 6,4% en pisos y revestimientos cerámicos; 3,6% en cales; y 0,6% en placas de yeso.

Por último y como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. La información se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional.

En septiembre, este indicador registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-septiembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,4% con respecto al mismo período del año anterior