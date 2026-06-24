Pocas actividades sintetizan mejor la historia económica y cultural argentina que la producción de carne vacuna. Desde los saladeros del siglo XIX hasta la consolidación del país como uno de los grandes exportadores mundiales de alimentos, la carne ocupó un lugar central tanto en la generación de divisas como en la vida cotidiana de los argentinos. Símbolo de identidad nacional, producto emblemático de la mesa familiar y activo estratégico del comercio exterior, su desempeño continúa siendo un indicador relevante para medir la inserción internacional del país.

En ese contexto, las exportaciones de carne bovina hacia Estados Unidos registraron en mayo un desempeño récord. Según datos relevados por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina, los frigoríficos argentinos exportaron durante ese mes unas 11.100 toneladas de carne bovina al mercado estadounidense, un volumen equivalente al comercializado entre enero y agosto de 2025.

El resultado fue atribuido por la entidad al impacto de la primera edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial que se desarrolló entre el 27 de abril y el 1 de mayo en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, con el objetivo de fortalecer vínculos entre exportadores argentinos y compradores de uno de los mercados más exigentes del mundo.

La Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con PromArgentina, la Cancillería y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)

“El extraordinario balance de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos demuestra que cuando el Estado actúa como un facilitador profesional y trabaja codo a codo con el sector privado, los resultados estructurales aparecen de inmediato”, afirmó el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, quien encabezó la misión.

El directivo sostuvo además que “haber exportado en un solo mes las mismas 11.000 toneladas de carne que en 2025 nos demandó comercializar a lo largo de los primeros ocho meses en el mercado estadounidense no es una casualidad: es el impacto directo de una estrategia federal de promoción enfocada en abrir destinos y posicionar el valor agregado y la calidad de nuestra producción en plazas de alta demanda global”.

Las cifras muestran la magnitud del crecimiento. Entre enero y mayo de este año, Argentina exportó al mercado estadounidense unas 42.000 toneladas de carne bovina, más del doble de las 20.000 toneladas que constituían la cuota habilitada hasta fines de 2025 para ingresar al país norteamericano.

De acuerdo con el informe elaborado por PromArgentina, el promedio semanal de exportaciones de carne hacia Estados Unidos había sido de 370 toneladas durante 2025. Tras la realización de la Semana de la Carne Argentina, los envíos semanales registraron un incremento de 400 toneladas, lo que representó una mejora del 10% respecto del promedio del año anterior.

Para Sucalesca, el desempeño comercial también refleja un contexto más amplio vinculado con la política de apertura económica. “Este hito comercial convalida el rumbo macroeconómico de apertura al mundo que impulsa el Gobierno nacional. El dinamismo que hoy exhibe el comercio exterior argentino es un verdadero motor de desarrollo productivo y de ingreso sostenible de divisas. Por ese motivo ya anunciamos la realización de la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos”, señaló.

Las expectativas del sector también están puestas en el nuevo esquema comercial acordado entre ambos países. Según destacó PromArgentina, además de cumplir con la cuota tradicional de exportación de 20.000 toneladas anuales, Argentina podrá abastecer durante 2026 un cupo adicional de 80.000 toneladas habilitado a partir del acuerdo bilateral firmado en febrero pasado.

La misión comercial representó además un hecho inédito para el organismo, que organizó por primera vez tres rondas de negocios en territorio estadounidense con el propósito de vincular empresas exportadoras argentinas con compradores estratégicos.

La delegación estuvo integrada por representantes de La Anónima, Bustos Beltrán, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Grupo Lequio, Azul Natural Beef, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Swift, Logros, Frigorífico ProBermejo, Compañía Central Pampeana, Abuelo Julio, Carne Hereford y Bulon Global Order.

La gira contó además con la participación del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, y del subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda.

La Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con PromArgentina, la Cancillería y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en una estrategia orientada a ampliar la presencia de los productos argentinos en mercados de alto valor agregado.