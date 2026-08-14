ACS busca consolidarse en el negocio de centro de datos tanto en Latinoamérica como en Europa(Fuente: ACS)

En esta noticia Taiwán como aliado inesperado

México experimenta una aceleración extraordinaria en el mercado de exportación de equipos de cómputo empujado por la alta demanda de Centros de Datos y de la Inteligencia Artificial, proveniente de Estados Unidos.

Pero en este panorama, existe un aliado silencioso que ha traído el ensamble de estos equipos a un destino más cercano a su mercado final.

Se trata de Taiwán, que es el productor más importante a nivel mundial de semiconductores, incluso por encima de China.

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De acuerdo con Banamex, el auge de los servidores es provocado por un fuerte incremento en la demanda estadounidense, a partir de la construcción de centros de datos, que explotó a partir de 2024.

Pero este mercado evolucionó y la guerra comercial de Donald Trump desplazó a China de ser líder absoluto a una participación marginal en menos de una década.

En 2017, China concentraba 60.4% de las compras estadounidenses de equipo de cómputo, mientras que en el primer semestre de 2026, su participación cayó a 2.0%, aunque el espacio fue ocupado principalmente por Taiwán y México.

En este periodo, la participación de Taiwán pasó de 2.9% a 36% del mercado estadounidense, mientras que México creció de 20.9% a 34.5% al cierre del primer semestre de este año.

“En términos absolutos, las exportaciones taiwanesas de esta industria hacia Estados Unidos crecieron de u$s 2.8 miles de millones en 2017 a u$s 72.2 millones en el primer semestre de 2026. China abandonó los mercados de computadoras portátiles y servidores en momentos distintos y no se observa una simple relocalización de producción, sino la evolución de mercados impulsados por factores diferentes”, detalló el banco.

Taiwán como aliado inesperado

El incremento en la demanda de equipo de cómputo de Estados Unidos obligó a Taiwán a reajustar su estrategia comercial: las importaciones de cómputo pasaron de u$s 154 mil millones en 2024 a u$s 264 mil millones en 2025. Para la primera mitad de este año totalizaron u$s 201 mil millones.

“En este contexto, los fabricantes taiwaneses requirieron capacidad de ensamble cercana a su mercado final y encontraron parte de esa plataforma en México”, detalla el área de Estudios Económicos de Banamex.

En este sentido, el avance de México en las exportaciones de servidores debe interpretarse dentro de una reorganización regional liderada por fabricantes taiwaneses.

Banamex dice que a partir de este cambio México se consolidó como una plataforma de ensamble cercana al mercado estadounidense, mientras que Taiwán concentra la integración tecnológica y coordinación de la cadena.

La participación en las etapas finales de manufactura genera producción, empleo y exportaciones, pero la mayor parte del valor suele concentrarse en los segmentos asociados al desarrollo tecnológico, la propiedad intelectual y la coordinación global de proveedores.