La estrategia en la Justicia contra la reforma laboral por DNU de Milei y cuándo se puede definir

Con horas de diferencia, la CGT y la CTA de Hugo Yasky iniciaron, este martes, dos planteos para frenar el capítulo de reformas laborales del DNU 70/2023 que firmaron, la semana pasada, Javier Milei y su gabinete. Los pedidos de inconstitucionalidad en el fuero laboral aspiran a lograr, en una primera instancia, medidas cautelares que frenen la entrada en vigencia de decreto mientras se discute la cuestión de fondo.

La Corte Suprema, en tanto, espera en silencio. Sabe que, más temprano que tarde, muy probablemente por un recurso de per saltum, deberá definir la legalidad del texto.

Este miércoles al mediodía, el juez laboral de primera instancia José Ramonet (recordado entre abogados de empresas por haber reducido una multa contra Camioneros, en un bloqueo a Lácteos Vidal) aceptó la competencia para tratar el planteo de inconstitucionalidad de la CGT, aunque rechazó implementar una cautelar "interina" sin darle vista al Ejecutivo y con el DNU todavía sin regir.



De esta manera, es probable que los juzgados de turno definan, durante la feria, si avanzará el amparo. La demanda de la CTA llegó al Juzgado 60, a cargo de Alicia Pucciarelli. Abogados laboralistas tienen pocas expectativas en que la jueza frene la medida.

La estrategia de los gremios

Las dos demandas, trabajadas en paralelo por los abogados de ambas instituciones, se focalizaron en el capítulo laboral del DNU. Los expertos entendieron que era más fácil que un juzgado de esa instancia asumiera competencia -y frenara, cuanto antes, los efectos del decreto mediante un amparo-. En cambio, un amparo colectivo que instrumentaron el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el secretario general de ATE Hugo Godoy y el dirigente Claudio Lozano busca la invalidez de todo el decreto en el fuero administrativo.

Para abogados laboralistas, esto podría ser un problema. José Tribuzio, letrado que trabajó en la demanda de la CTA, consideró "un error estratégico" que se haya planteado el tema como una acción de clase. "Eso implica que se manda a inscribir en el registro de la Corte y atrae todos los amparos", explicó.

La CTA de Hugo Yasky ya activó su rechazo al DNU.

"En vez de poner huevos en distintas canastas, vamos todos al mismo lugar y cualquier amparo terminaría en el fuero contencioso administrativo". Allí, consideró, las chances de que prosperen las cautelares son menores. La CTA apuesta a que cada regional replique la demanda en los fueros de todo el país.

El amparo de la CTA ataca la forma, el DNU, porque "el argumento es la emergencia, pero ese concepto no está en la Constitución", dijo Tribuzio. También solicitaron una medida cautelar de "no innovar" para que no se apliquen los artículos 53 a 97 del título IV del DNU, que atañen a las relaciones laborales. Se detiene en cada artículo y en los principios y derechos que se vulnerarían al cambiar por decreto el cálculo de las indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, la realización asambleas y huelgas, las multas por empleo informal y otros.

Contrapunto

"El decreto viola lisa y llanamente la división de poderes, y resulta regresivo en cuestiones que son de orden público laboral y, en especial, respecto del régimen internacional de los Derechos Humanos", afirmó la Asociación de Abogados Laboralistas. "En materia de derechos sociales, vulnera derechos, garantías y libertades constitucionales previstos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y Tratados y Convenios Internacionales que conforman el bloque federal de constitucionalidad", añadió.

El socio del estudio Nicholson & Cano Pablo Venarotti tiene otra mirada. "La realidad de necesidad y urgencia en materia laboral es indiscutible desde hace tiempo; el grueso de las modificaciones apunta a fomentar el empleo formal privado", afirmó. Mencionó la reducción de multas como uno de los factores que agilizarían la contratación y la extensión del periodo de prueba a 8 meses como un motivo para capacitar trabajadores.

Industria del juicio XL

Los caminos que recorrerá en la Justicia el DNU entero y su capítulo laboral en particular se anticipan largos. En Tribunales esperan que el Ejecutivo acuda, "per saltum", a la Corte Suprema ante un fallo adverso. Hay quienes bromean con una nueva y revitalizada industria del juicio, quizás la primera que se reactive en medio de la crisis.

La Corte espera expedirse en algún momento. Por ahora, no muestra cartas. El presidente del tribunal, Horacio Rossatti, se expidió sobre el instituto DNU la semana pasada, en una entrevista con Carlos Pagni, pero sin definiciones contundentes, como había hecho, en su momento, contra la dolarización.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, evitó anticipar su opinión sobre el DNU.

El DNU, dicen fuentes tribunalicias, tiene la autoría de los cerebros en derecho administrativo de los principales estudios del país, como Brouchou Funes de Rioja, Bomchil y Martínez de Hoz. Y se redactó con cabeza fría incluso para posponer su vigencia hasta el viernes 29, justo al inicio de la feria judicial y con el Congreso abocado al temario específico de las sesiones extraordinarias. El texto tendrá fuerza de ley hasta que el Parlamento o la Justicia lo frenen.