En enero, el nivel de actividad económica una leve suba mensual del 0,4% y una del 1,9% interanual, según informó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La publicación del EMAE del primer dato de 2026 funciona como una actualización de alta frecuencia del informe trimestral del PIB difundido días atrás por el organismo estadístico. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el guarismo “alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”. “En términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024″, escribió el funcionario en su cuenta de X. En tanto, el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva del 0,3%. El informe señaló que, en la comparación interanual, diez de los sectores de actividad que componen el EMAE registraron incrementos en enero, entre los cuales se destacan Pesca (+50,8%) y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+25,1%), mientras que cinco registraron bajas. En ese sentido, la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguida de Explotación de minas y canteras (9.6% i.a.). “La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual”, precisó el relevamiento. Por el lado de las caídas, Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) y Electricidad, gas y agua (-3,0% i.a) fueron los sectores más golpeados. Otros rubros que mostraron retrocesos fueron Industria manufacturera (-2,6% i.a.) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6% i.a.), que le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE. Noticia en desarrollo-