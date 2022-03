La desocupación bajó al 7% pero encontró un piso: los salarios, ¿le ganarán a la inflación?

Con el dato de desocupación del cuarto trimestre 2021 en 7% según el INDEC, se vuelve a los niveles de 2016 y se muestra una recuperación post pandemia. Pero bajo nuevas perspectivas de 'estanflación' no se prevé un cambio en la foto del mercado de trabajo.

Con el frente externo más comprometido por la guerra en Ucrania, el crecimiento dependerá más del mercado interno, por lo que se necesita más empleo y una recuperación de los salarios para poner en marcha la rueda del consumo.

El desempleo cayó al 7% en el cuatro trimestre del año, el nivel más bajo en 5 años



La tasa de empleo a fin de 2021 alcanzó al 43,6% de la población, lo que representa un "máximo histórico", según el Ministerio de Economía. La tasa de actividad en el cuarto trimestre de 2021 fue del 46,9% de la población activa y creció 0,2 puntos porcentuales contra el trimestre anterior (46,7%) y 1,9 puntos interanual.

La caída de los ingresos contra la inflación, en tanto, llevó a un aumento de la población ocupada demandante de empleo, que aumentó al 17% . Del 7% de desocupados en total, casi la mitad busca trabajo hace más de un año.

"A esta altura del 2022, tres meses después, no vemos que la situación del empleo haya variado demasiado", sostiene Matías Ghidini, director general de GhidiniRodil sobre el primer trimestre. "Continuamos con las mismas deudas estructurales del mercado laboral, que no permite una recuperación ni una generación más genuina de empleo ", advierte sobre las perspectivas.

El mercado laboral sigue mostrando diferencias sectoriales, advierte Ghidini, donde las vinculadas a finanzas y tecnología se muestran más activas, junto con la agroindustria y los laboratorios .



La industria registró un aumento promedio de 2,5% de trabajadores contra el año anterior, lo que representa 26.756 personas, según los datos 2021 de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Sin embargo, a pesar del crecimiento observado en la actividad industrial respecto de 2019, el empleo todavía se encuentra rezagado", advierte la entidad fabril.

Para este año, los industriales advierten sobre el impacto de la guerra en el abastecimiento de gas y posibles cortes, el estancamiento de los socios comerciales Brasil y China, la inflación y el encarecimiento del crédito por la suba de tasas -de la Fed al BCRA-, entre otros puntos.

Por otra parte, se mantiene la desconexión de la oferta y la demanda. "Mientras hay perfiles que no logran insertarse, sigue habiendo sectores como tecnología y la enfermería donde no se encuentran profesionales capacitados ", detalla el consultor.



desigualdad por género

En la división por géneros, las mujeres tienen menores tasas de actividad (50,3% contra el 69,7% de los varones), de empleo y mayores niveles de desocupación: el informe del INDEC marca un 7,7% para las mujeres y 6,4% para los hombres. Destinan 6,4 horas diarias en promedio a tareas de cuidado , por arriba de lo que realizan los varones. El 76% del trabajo de cuidado está a cargo de las mujeres.



En ese marco, el Gobierno reglamentó el artículo 179 de la ley de Contrato de Trabajo que detalla que las empresas con 100 empleados -independientemente de la modalidad de contratación- deberán proveer espacios de cuidado o guarderías para los chicos de 45 días a tres años o prever el reintegro de esos gastos, tanto para trabajadoras mujeres como para varones, para evitar que haya disparidad en el "costo laboral" y, por lo tanto, discriminación.

" El trabajo del cuidado forma parte del nudo de la desigualdad en la Argentina ", detalló Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, que explicó que las empresas tendrán un año para ponerse a tono con la reglamentación.

reforma laboral

"De no mediar una reforma estructural o medida de fondo, seguramente mantenga una perspectiva estable y mediocre de acá hasta fin de año", anticipa Ghidini sobre las proyecciones para este año, donde un sector mantiene la demanda de reformas laborales para generar más empleo.

El Gobierno, en tanto, cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin las tradicionales reformas y juega la carta del "no ajuste" como uno de los caballitos de batalla para lograr el aval de los gremios al nuevo programa.

"Tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán nos dieron tranquilidad de que no habrá reforma laboral ni ajuste. Si eso no se cumple, saldremos a la calle", aseguró el cotitular de la CGT Pablo Moyano, referente del gremio de Camioneros, en AM 750 el fin de semana.

pérdida del salario real

La pérdida del salario real marca cinco años consecutivo , asegura Ghidini. "Hoy las compañías de primera línea proyectan para su personal fuera de convenio un ajuste del 48%, con una inflación que se estima por arriba del 55%", advierte.