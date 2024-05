Preocupación entre los gobernadores por un Efecto Misiones: los distritos en rojo y qué estudian hacer

Al mismo tiempo que la administración libertaria que comanda Javier Milei se encuentra en una crisis diplomática con España, el escenario interno también demuestra sus complejidades. El caso testigo es el de Misiones, que es noticia desde hace varios días por la protesta salarial de los empleados públicos y, en particular, de la policía de la provincia, que amenazaron con extremar sus medidas de fuerza si las ofertas de la gobernación seguían siendo "insuficientes".

Lo que sucede en tierras misioneras es mirado con especial atención de parte de los gobernadores de todo el país . "Están todos atentos porque la situación de las provincias en general es complicada", se sinceran cerca de un mandatario del PRO. Aunque consideran que el efecto cascada es aún improbable y depende del distrito, sí que es una cuestión que ya está en agenda de varias gobernaciones.

Las distintas transferencias a las provincias fueron un componente que el Gobierno Nacional tomó para realizar el ajuste. Según ASAP, en lo que va del año, las transferencias de capital pasaron a una ejecución casi nula (-96,3% interanual ajustado por IPC) y entre los múltiples destinatarios de las transferencias corrientes, las provincias son las que tuvieron las mayores mermas (-68%).

Solo en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, IARAF computa que Nación envió al consolidado de provincias más CABA $2.691.000 millones; lo que se traduce en una caída real interanual del 20%.

Si se mira el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y las contribuciones a la Seguridad Social (ANSES) , la variación de abril respecto al año pasado es de -100%: se trata del recorte más importante que el Gobierno les hizo a las provincias en ese aspecto, ya que implicaban casi la mitad de las transferencias corrientes.

Ejecución Presupuestaria de la APN en abril 2024. (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública)

La reanudación de los fondos para la educación inicial y primaria es uno de los reclamos que eran movilizados desde el bloque de Unión por la Patria en Diputados y que se buscaba llevar a la sesión convocada para este martes . La semana pasada, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, le dijo al Senado que no se iban a continuar las transferencias.

Subsidios al Transporte de Pasajero. Solo la región denominada como AMBA recibe subsidios desde el mes de Marzo. Informe de Abril. pic.twitter.com/HrUn8G7uQG — CATHEDA INFORMES (@CATHEDAINFORMES) May 21, 2024

Las provincias también han sido recortadas en los subsidios orientados al transporte automotor. Con el fin de descongelar las tarifas, todos los distritos del país tuvieron una variación del -100% interanual en abril a excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires, que computó un incremento del 100% interanual.

Y es que el oficialismo considera que son asuntos que a la Nación no le competen asistir y que las provincias deben hacer sus propios "Plan Motosierra" . Así lo consideraba un estrechísimo colaborador de Milei en uno de los despachos de Casa Rosada: "En el Gobierno nos estamos ajustando y ellos también tienen que hacerlo".

Una de las postales del conflicto gremial en Misiones. (SomosTélam)

Al mencionar el caso de Misiones, otro funcionario que trabaja en la órbita del Presidente ejemplificó cómo -según él- debería hacer la administración del gobernador Hugo Passalacqua para ahorrar fondos y costear los aumentos al sector público: "Ellos tienen un Ministerio de la Mujer y de Ecología, que empiecen a recortar por ahí" .

Al ser consultado en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que el reclamo gremial en Misiones es un "tema provincial", aunque reconoció que hay preocupación por las consecuencias que pudiera llegar a haber a raíz de la merma del servicio de seguridad . "El resto, entendemos que las autoridades allí van a encauzar el conflicto y van a resolverlo", agregó.

Ante este contexto, varios gobernadores se apuraron en anunciar nuevos aumentos para los trabajadores estatales de cara al próximo mes. Uno de ellos fue el correntino Gustavo Valdés, que este martes dijo que habrá una suba de 10% incluyendo pluses, lo cual configuraría un nuevo aumento, aunque "sin tirar manteca al techo".

Días atrás, el bonaerense Axel Kicillof otorgó un nuevo aumento salarial del 7,5% para sus estatales. Y en La Rioja también se está terminando de elaborar un nuevo aumento: el mandatario de esa provincia, Ricardo Quintela, lo hará en los próximos días.

Gustavo Valdés, en Radio Dos: "El mes que viene vamos a dar un aumento de sueldos de no menos del 10%"https://t.co/lDFmeAbCHk — Radio Dos (@radio_dos) May 21, 2024

En este contexto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a reclamarle al Gobierno nacional por los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires: "Reafirmo mi compromiso con todos los porteños: seguimos esperando del Gobierno nacional los fondos de coparticipación fijados por el fallo de la Corte. Ya es tiempo de que se cumpla".

Ante las varias consultas hechas por El Cronista a provincias de diferentes regiones, las respuestas sobre si pudiera recrudecerse un panorama van desde el "por ahora no", "no creemos" y "no vemos evidencia" . Algunas muestran una mayor seguridad y dicen que no hay posibilidad de sufrir un efecto cascada. La mayoría de esas percepciones están entre gobernadores de la Patagonia.

"Las provincias que estamos mejor somos las que tenemos regalías petroleras. El problema la tienen las que no cuentan con otro ingreso más que la coparticipación y recursos propios", dijo uno de estos mandatarios, que puso como ejemplo contrario a los distritos del Norte Argentino.