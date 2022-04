La crisis energética saca de la interna al Gobierno para ir contra Mauricio Macri

Pese a las tensiones internas latentes en el Frente de Todos, la aparición del ex presidente Mauricio Macri como elemento de unidad sacó por un momento al oficialismo hacia la pelea contra la oposición, en este caso por la crisis energética.



El domingo a la mañana, el ex mandatario publicó una carta en la red social Facebook en la que criticó el "populismo" y explicó sus efectos, que según su mirada derivaron en la escasez de gasoil y de gas natural .

La respuesta del Gobierno fue rápida y a la noche lo cruzó el secretario de Energía, Darío Martínez, que lo tildó de "perverso" y culpó a su falta de planificación por las actuales carencias.

¿Macri es desmemoriado o se hace?

O sufre una profunda amnesia, o tiene una perversidad consciente en sus planteos y declaraciones. — Darío Martínez (@dariomartinezpj) April 10, 2022

Ayer fue el ex ministro de Energía Juan José Aranguren el que se sumó a las declaraciones. Protagonista del inicio de la gestión de Macri, el ex funcionario habló en Radio Mitre y señaló que "hasta ahora solamente se han importado nueve cargamentos (de gas licuado). El año pasado a esta altura ya habíamos importado 24. La demora en que se está incurriendo no es conveniente. Si no apresuran la contratación de barcos con GNL se pueden dar cortes en el abastecimiento ".

Respecto a la carta de Martínez, el ex CEO de Shell apuntó: "Le encuentro al menos seis o siete falsedades en lo que dice el secretario de Energía. Una resolución de la Secretaría de Energía del 30 de julio del 2019 dejó lanzada una licitación pública nacional e internacional para una licencia de transporte, construcción y operación del gasoducto Tratayén - Salliqueló - San Nicolás".

"El actual Gobierno no hizo nada con esa licitación pública abierta. En diciembre de 2020 la derogó el mismo secretario Martínez. Se dio una concesión de transporte en forma directa a empresa estatal como Ieasa (ex Enarsa) para hacerlo como obra pública", recordó el ex ministro que arrancó con los aumentos de tarifas en 2016.