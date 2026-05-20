En el marco del Foro Internacional “Integración Regional en América Latina y el Caribe: de la visión a la acción”, que CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— realizó los días 19 y 20 de mayo en la ciudad colombiana de Cartagena, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli, mantuvo un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, en el que ambos repasaron los principales desafíos del modelo productivo de la provincia y su proyección regional.

El diálogo abordó el rol estratégico del gas y del desarrollo de Vaca Muerta —la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo— como motor de crecimiento provincial y palanca para una mayor integración energética regional.

Asinelli y Figueroa coincidieron en la importancia de avanzar en infraestructura, conectividad física y encadenamientos productivos que permitan transformar el crecimiento neuquino en oportunidades concretas para América Latina y el Caribe , en línea con la Estrategia 2026–2031 de CAF, que coloca a la integración regional en el centro de su acción.

“Neuquén tiene una visión de desarrollo muy clara y una capacidad de ejecución que nos permite trabajar juntos con resultados concretos. El gas y Vaca Muerta son una oportunidad histórica para Argentina y para América Latina y el Caribe, y desde CAF acompañamos a la provincia para que ese crecimiento se traduzca en mejor conectividad, en obras de calidad y en una integración real con la región, incluyendo el corredor binacional con Chile”, expresó Asinelli.

Por su parte, el gobernador Rolo Figueroa destacó que el crecimiento acelerado de Neuquén requiere de infraestructura estratégica y remarcó el acompañamiento de CAF para sostener ese proceso de desarrollo. “Hemos trabajado muy bien y hemos podido construir infraestructura que a nosotros nos permite desarrollarnos a pasos agigantados. La industria quiere duplicar su producción para el año 2030 en la provincia y eso genera un proceso de migración interna muy importante. Nosotros estamos creciendo cuatro veces en población lo que crece la Argentina”, afirmó. En ese sentido, subrayó que la provincia “con solo el 1% de la población” hoy es “la cuarta provincia exportadora” y la que más invierte en obra pública por habitante.

Además, resaltó el rol del financiamiento internacional para consolidar un modelo de desarrollo equilibrado y sustentable. “Esto también lo hemos logrado mucho con el financiamiento de la CAF con obras que contribuyen a la sustentabilidad social. Obras verdes en Neuquén, que ya pasó a ser la ciudad más importante de la Patagonia y de todo el Sur Argentino”, señaló.

ambién valoró la decisión del organismo de acompañar proyectos complementarios al desarrollo energético: “Creemos que la CAF ha tomado una decisión muy certera con este concepto de financiar complementariamente algunas actividades que, si bien no es directa con la producción de gas, muchas veces sí son complementarias”, como infraestructura, turismo y producción pensando en el Neuquén del 2050.

El encuentro de Cartagena dio continuidad a una agenda de trabajo sostenida entre CAF y Neuquén . El pasado 27 de marzo, Asinelli encabezó una misión institucional a la provincia, en la que junto al gobernador Figueroa repasaron los avances de las obras de pavimentación y circunvalación de las Rutas Provinciales 7 y 17 en la zona de Añelo —corazón de la cuenca de Vaca Muerta—, financiadas por CAF en el marco del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial. En esa visita, ambas partes analizaron, además, el avance del nuevo Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la Provincia del Neuquén, proyecto orientado a mejorar la conectividad vial en el norte provincial y a fortalecer la integración binacional con Chile a través del Paso Internacional Pichachén.

Con una cartera activa en la provincia, CAF consolida su acompañamiento a Neuquén con foco en conectividad vial, desarrollo territorial equilibrado e integración regional, en línea con su misión de impulsar el crecimiento sostenible y la mejora de la calidad de vida en América Latina y el Caribe.

El Foro Internacional de Cartagena reúne durante dos jornadas a presidentes, ex presidentes, cancilleres, líderes de organismos multilaterales, académicos, empresarios y referentes culturales para debatir el futuro de la integración latinoamericana y caribeña a partir de nueve diálogos temáticos que abarcaron los procesos de integración, la convergencia entre mecanismos regionales, la competitividad, la infraestructura, el financiamiento, la identidad cultural, la innovación, y la sostenibilidad.