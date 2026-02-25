Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, analizó los desafíos al que se enfrenta el sector y reconoció las dificultades del momento para muchos comercios. “Es duro reconocerlo, algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar por una Argentina normal”, aseguró. Los dichos del empresario se conocen tras una reunión clave del Grupo de los 6 (G-6) con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde hubo advertencias sobre el carácter heterogéneo del crecimiento detrás del índice promedio que mostró una expansión el año pasado. En el G-6 describieron el encuentro como “institucional” y de tono “agradable” con Adorni y el secretario de Comunicación, Javier Lanari. No obstante, remarcaron el carácter dispar de la recuperación. “Hay sectores que, en efecto, crecieron mucho. Otros un poco menos. Y hay sectores que no crecieron en absoluto, todo lo opuesto”, señalaron. En simultaneo, el INDEC dio a conocer el EMAE correspondiente al último mes del año pasado y cerró 2025 con un crecimiento de la economía del 4,4% anual. Con relación a igual mes de 2024, once de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre. En diálogo por Radio Mitre, Grinman admitió la dureza de la situación actual para todas las ramas representadas pero remarcó que el sacrificio actual es necesario para lograr estabilidad a largo plazo. “No es fácil, no se está atravesando un momento fácil, con señales interesantes en el crecimiento económico, también hay otras cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y que estamos dispuestos a apoyarlo con todos los beneficios que se necesitan para salir adelante", afirmó. Durante el encuentro, que duró una hora y media, Adorni les prometió a los empresarios que “el modelo que está implementando este Gobierno no va a cambiar”. “Hay un problema en un sector, va, y después esa solución genera un problema en otro sector y vuelve a atacar. Eso es imposible hacerlo, hay que buscarle la vuelta para que la Argentina entre en una estructura de bonanza, eso lleva tiempo para que afecte positivamente a todos los sectores. No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no, y nosotros coincidimos, a pesar de que conocemos la realidad de nuestros sectores”, insistió. “No la estoy pasando bien, porque el consumo ha caído, pero también tiene sus explicaciones“, reconoció Grinman sobre el duro contexto para el sector comercio. Hizo un paralelismo con la situación de 2023, a la que calificó como ”la isla de la fantasía" en alusión al Plan Platita. “Lo que hay es un amesetamiento y veníamos con una inercia. El consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo se quemaba, y había que salir rápidamente a desprenderse. Hoy eso no sucede, los precios están estables. Es cierto que el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar", consideró. Por último, sostuvo que muchos pequeños comercios cierran sin dejar registro oficial, pero destacó que, a diferencia de la industria o la construcción -golpeada por el freno a la obra pública-, el sector comercio mantiene sus niveles de empleo estables.