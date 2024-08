El hombre más importante del Comercio le dio la mejor noticia a Milei: "Cambia la ecuación"

Mario Grinman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), le dio la mejor a noticia a Javier Milei : confirmó que ya hay indicios de una recuperación económica "interesante" que, asegura, se dará en forma de L.

"La economía sigue complicada pero con señales interesantes. La medición del consumo de bienes y servicios que publicamos esta semana marcó una diferencia muy importante. Por ejemplo, en junio de 2024 versus junio 2023 había una caída del 9,8% de consumo global. En julio, esa caída se redujo a 5,6%, con un crecimiento de casi dos puntos porcentuales", se mostró optimista Grinman.

Entrevistado en Radio El Observador, el titular de la CAC aseveró que el consumo tocó piso en junio y que a partir de esa fecha comenzó otra tendencia con resultados positivos.

"El mes más complicado ya pasó, fue junio, y ahora empezamos despacito a recuperar. Al principio hablaban de una V que nosotros nunca sostuvimos porque la veíamos irrealizable, pero ahora vemos una L con una línea inferior con una leve tendencia ascendente", apuntó.

En esa línea, sostuvo que la medición del consumo de agosto va a ser más baja en términos interanuales, pero mejor que lo que arrojó en julio.

"Hay una expectativa de crecimiento muy gradual, pero de crecimiento al fin. Esto es importante por más que sea leve, hay que calmar la ansiedad y lo que hay que desear es que esta tendencia se mantenga constante" , apuntó.

Para ejemplificar, Grinman mencionó el crecimiento en los despachos de cemento. "Está entre los sectores que mas crecieron a través de obra privada. No alcanza, es cierto, pero no hay que tener ansiedad. Es como lo que sucede con el cepo. No se puede levantar de la noche a la mañana, hay que ser paciente y pensar que se esta construyendo desde los cimientos algo que estaba corroído totalmente", afirmó.

Al ser consultado sobre los motivos que explican este incipiente rebote, Grinman destacó la "recuperación salarial" en varios sectores, entre ellos Comercio.

"Hay algo de crédito, herramientas de planes de consumo que influyen, pero también hay una pequeña reactivación de la parte salarial. Nosotros firmamos la paritaria más grande del país con Comercio, algo que antes se hacía de manera anual y ahora estamos firmando cada tres meses, siempre por encima de la inflación, y esa es la mecánica que inyecta dinero en todos los comercios y en todos los hogares", explicó.

Por último, y pensando a futuro, el titular de la CAC pidió que los políticos "dejen de pelear en ese gallinero que es el Congreso" y concentren sus esfuerzos en darle más confianza a los inversores, quienes pueden traer divisas al país.