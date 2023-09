La chicana de Milei a Juntos por su "cercanía" con el Gobierno: "Ustedes lo tienen a..."

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, le envió una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, para que posponga el envío del proyecto de ley y recibió duras críticas .

Dirigentes del peronismo y de Juntos por el Cambio remarcaron su acercamiento al candidado de Unión por la Patria y señalaron que el economista tiene, por ejemplo, candidatos de filas massistas en sus listas.

Milie se refirió a las denuncias de acuerdos políticos con el ministro de Economía. " ¿Qué me vienen a hablar a mí de los acuerdos con Massa si ellos tienen acuerdos con kirchneristas? ", apuntó.

De este modo, el líder libertario no desmintió las denuncias y retrucó las acusaciones. "¿Acaso no tienen a [Miguel Ángel] Pichetto, que fue durante 16 años el jefe de la bancada kirchnerista? ¿O acaso no tienen a un tipo como Lousteau que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner?", indicó Milei en diálogo con Radio Continental.

La respuesta del Gobierno despertó sospechas y acusaciones en la oposición, que se sumaron a las denuncias por armados de listas.

A días de que se venza el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para enviar el Presupuesto 2024, el líder de la Libertad Avanza le envió una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, para que posponga el envío del proyecto de ley.

¿El argumento? El resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto "puso a las fuerzas políticas mayoritarias en una eventual paridad de preferencias ciudadanas".

En una misiva enviada a Massa, los diputados Milei y Victoria Villarruel, le solicita a la Presidencia -pese a que la nota es enviada al tigrense- "se sirva evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamete al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el artículo de la Ley 24.156, mencionada más arriba , hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario ".

En otras palabras, le pide al Poder Ejecutivo que no cumpla con la Ley de Administración Financiera, que establece que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para enviar el Presupuesto.